「今日好き」参加JK、美脚のぞくミニ丈コーデで17歳誕生日を報告「スタイルの良さに憧れる」「大人っぽくて綺麗」
【モデルプレス＝2026/05/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が5月22日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ワンピース姿を公開した。
【写真】17歳「今日好き」参加JK「脚が綺麗すぎてびっくり」美脚のぞくミニコーデ
佐藤は「2026／05／22 17歳になりました」と、17歳の誕生日を迎えたことを報告。美しい夜景をバックに、フロントジップやウエストのギャザーがアクセントになったグレーの半袖ミニ丈ワンピース姿を披露した。健康的で美しい脚をのぞかせ、抜群のスタイルが際立つスタイリングとなっている。「沢山の方から祝って頂けてとても幸せです」「去年の自分を越せるように日々頑張ります」と抱負をつづり、「17歳の私も宜しくお願いします」とメッセージを添えている。
この投稿に、ファンからは「誕生日おめでとう」「脚が綺麗すぎてびっくり」「スタイルの良さに憧れる」「大人っぽくて綺麗」「ビジュアル最高」「全部可愛い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】17歳「今日好き」参加JK「脚が綺麗すぎてびっくり」美脚のぞくミニコーデ
◆佐藤芹菜、美脚際立つ誕生日ショット公開
佐藤は「2026／05／22 17歳になりました」と、17歳の誕生日を迎えたことを報告。美しい夜景をバックに、フロントジップやウエストのギャザーがアクセントになったグレーの半袖ミニ丈ワンピース姿を披露した。健康的で美しい脚をのぞかせ、抜群のスタイルが際立つスタイリングとなっている。「沢山の方から祝って頂けてとても幸せです」「去年の自分を越せるように日々頑張ります」と抱負をつづり、「17歳の私も宜しくお願いします」とメッセージを添えている。
◆佐藤芹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「誕生日おめでとう」「脚が綺麗すぎてびっくり」「スタイルの良さに憧れる」「大人っぽくて綺麗」「ビジュアル最高」「全部可愛い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）
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