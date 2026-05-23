[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節](メルスタ)

※17:30開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 29 梶川裕嗣

DF 2 安西幸輝

DF 5 関川郁万

DF 22 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 10 柴崎岳

MF 40 鈴木優磨

MF 71 荒木遼太郎

MF 77 チャヴリッチ

FW 9 レオ・セアラ

控え

GK 21 山田大樹

DF 7 小川諒也

DF 23 津久井佳祐

DF 25 小池龍太

MF 13 知念慶

MF 14 樋口雄太

MF 24 林晴己

MF 27 松村優太

FW 19 師岡柊生

監督

鬼木達

[FC東京]

先発

GK 1 田中颯

DF 2 室屋成

DF 17 稲村隼翔

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

DF 42 橋本健人

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 27 常盤亨太

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 23 佐藤龍之介

控え

GK 31 小林将天

DF 3 森重真人

DF 15 大森理生

MF 8 高宇洋

MF 33 俵積田晃太

MF 37 小泉慶

MF 71 山田楓喜

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵