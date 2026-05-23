鹿島vsFC東京 スタメン発表
[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節](メルスタ)
※17:30開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 29 梶川裕嗣
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 40 鈴木優磨
MF 71 荒木遼太郎
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 21 山田大樹
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
DF 25 小池龍太
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
FW 19 師岡柊生
監督
鬼木達
[FC東京]
先発
GK 1 田中颯
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 31 小林将天
DF 3 森重真人
DF 15 大森理生
MF 8 高宇洋
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
※17:30開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 29 梶川裕嗣
DF 2 安西幸輝
DF 5 関川郁万
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 10 柴崎岳
MF 40 鈴木優磨
MF 71 荒木遼太郎
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 21 山田大樹
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
MF 13 知念慶
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
FW 19 師岡柊生
監督
鬼木達
[FC東京]
先発
GK 1 田中颯
DF 2 室屋成
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
DF 42 橋本健人
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 31 小林将天
DF 3 森重真人
DF 15 大森理生
MF 8 高宇洋
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 71 山田楓喜
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵