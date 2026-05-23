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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「『安くて美味い昔ながらの食堂』を受け継ぐゴツイ店主 行列のできるとんかつ食堂に密着！」と題した動画を公開しました。連日行列が絶えない「とんかつの松屋」の厨房に潜入し、店主が手際よく料理を作る様子や、店に込めた熱い思いを紹介しています。



動画の序盤では、赤味噌をベースにした特製の味噌ダレを仕込む様子や、大量のキャベツをスライサーにかける作業が映し出されます。店主は「40%の原価率でお食事提供させてもらっとる」「お肉屋さんがええお肉安く入れてくれる」と語り、持ち家であることを活かして、安くて美味しい料理を提供している裏側を明かしました。



その後、厨房は開店と同時に大忙しとなります。次々と入る注文に対し、手際よく豚肉を叩いて衣をつけ、きつね色になるまでサクサクに揚げていく店主。一番人気の「味噌カツ」や、ソースがたっぷりかかった「カツハヤシ」、さらにオムライスや焼きそばなど、食堂ならではの多彩なメニューが手際よく仕上げられていきます。



動画の終盤、店主は「75年前にね、おじいちゃんが作ってくれたっていうのが1番」「スタイルを変えたくない」と、3代目として伝統の味を守り抜く覚悟を語ります。さらに「家族で食事する機会が減ってきた気がするんで、みんなでご飯食べに来てもらえると嬉しい」と、老若男女問わず愛される食堂であり続けたいという温かい思いを伝えました。



伝統の味と人情が詰まった老舗食堂の密着動画。見ているだけで食欲が刺激され、心まで温かくなるような活気あふれる厨房の様子を、ぜひ動画でチェックしてみてください。



【レシピ】

［材料］

・豚肉（ロースまたはヒレ）

・バッター液

・パン粉

・揚げ油

・キャベツ（千切り）

・特製味噌ダレ



［作り方］

1. 豚肉は余分な脂を取り除き、包丁で丁寧に筋切りをする。

2. 肉叩きを使って、豚肉をしっかりと叩いて柔らかくする。

3. 豚肉をバッター液にくぐらせる。

4. パン粉を敷き詰めたバットに入れ、上からもパン粉をかけてしっかりと押さえるようにまぶす。

5. 熱したたっぷりの油に豚肉を入れ、表面がきつね色になりサクサクになるまで揚げる。

6. 油をしっかりと切り、包丁で食べやすい大きさにカットする。

7. 千切りキャベツを添えた皿に盛り付け、特製味噌ダレをたっぷりとかけて完成。