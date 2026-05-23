ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加
ＩＭＭ通貨先物５月１９日主要国通貨 円の売り越し増加
円 93905枚の売り越し 18803枚の売り越し増
ユーロ 33513枚の買い越し 6687枚の買い越し減
ポンド 64307枚の売り越し 21248枚の売り越し増
スイスフラン 36937枚の売り越し 740枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数 479枚の売り越し 3666枚減少し売り越しに転じる
レバレッジド・ファンズ５月１９日主要国通貨 円の売り越し増加
円 81624枚の売り越し 11019枚の売り越し増
ユーロ 20890枚の売り越し 12739枚の売り越し増
ポンド 30708枚の買い越し 10272枚の買い越し減
スイスフラン 6015枚の売り越し 2150枚の売り越し減
円 93905枚の売り越し 18803枚の売り越し増
ユーロ 33513枚の買い越し 6687枚の買い越し減
ポンド 64307枚の売り越し 21248枚の売り越し増
スイスフラン 36937枚の売り越し 740枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数 479枚の売り越し 3666枚減少し売り越しに転じる
レバレッジド・ファンズ５月１９日主要国通貨 円の売り越し増加
円 81624枚の売り越し 11019枚の売り越し増
ユーロ 20890枚の売り越し 12739枚の売り越し増
ポンド 30708枚の買い越し 10272枚の買い越し減
スイスフラン 6015枚の売り越し 2150枚の売り越し減