ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加

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ＩＭＭ通貨先物５月１９日主要国通貨 円の売り越し増加

円 93905枚の売り越し 18803枚の売り越し増

ユーロ 33513枚の買い越し 6687枚の買い越し減

ポンド 64307枚の売り越し 21248枚の売り越し増

スイスフラン 36937枚の売り越し 740枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 479枚の売り越し 3666枚減少し売り越しに転じる



レバレッジド・ファンズ５月１９日主要国通貨 円の売り越し増加

円 81624枚の売り越し 11019枚の売り越し増

ユーロ 20890枚の売り越し 12739枚の売り越し増

ポンド 30708枚の買い越し 10272枚の買い越し減

スイスフラン 6015枚の売り越し 2150枚の売り越し減

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