ＩＭＭ通貨先物５月１９日主要国通貨　円の売り越し増加
円　93905枚の売り越し 18803枚の売り越し増
ユーロ　33513枚の買い越し 6687枚の買い越し減
ポンド　64307枚の売り越し 21248枚の売り越し増
スイスフラン　36937枚の売り越し 740枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　479枚の売り越し 3666枚減少し売り越しに転じる

レバレッジド・ファンズ５月１９日主要国通貨　円の売り越し増加
円　81624枚の売り越し 11019枚の売り越し増
ユーロ　20890枚の売り越し 12739枚の売り越し増
ポンド　30708枚の買い越し 10272枚の買い越し減
スイスフラン　6015枚の売り越し 2150枚の売り越し減