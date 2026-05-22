Bジェイズ公式X「小さなファンにとっての忘れられない思い出！」

【MLB】ブルージェイズ 2ー0 ヤンキース（日本時間21日・ニューヨーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手が21日（日本時間22日）、敵地で行われたヤンキース戦に「4番・三塁」で出場した。4打数無安打2三振に終わり3試合連続無安打となったが、試合前には“神対応”も。「心に残る素敵な瞬間だね！」「ほっこり」と心温まるファンが続出した。

ブルージェイズ公式X（旧ツイッター）が試合前に「これが一番大切なことだ。この小さなファンにとっての忘れられない思い出！」と日本語で投稿したのは、岡本がヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手のユニホームを着た少女にファンサービスをする様子だ。

岡本は目線を合わせるようにしゃがんでサインを書くと、ともに記念写真に収まり、最後は優しい笑顔で手を降った。ヤンキースのリボンを付けた少女も照れくさそうに喜んでいた。動画のキャプションには「あなたが（今まで）見てきたなかで最も心が温まること」と記されている。

ファンからは「可愛すぎ！」「泣いている」「女の子もかわいいけど和真もかわええな」「夢を与えられる存在」「ヤンキースファンにも優しい」といった声が。また「Kazumaの事も応援してね」「岡本様の神対応からきっとブルージェイズの事も好きになってくれたのでは」「彼女にオカモトユニをあげて!!」といった反応もあった。（Full-Count編集部）