プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉とトマトの中華炒め」 「5分で簡単ニラ玉スープ ふわとろ感がおいしい by山下 和美さん」 「白菜のサッパリ漬け」 の全3品。
ボリューム満点の炒め物に、シンプルなスープと漬物をプラスしました。

【主菜】牛肉とトマトの中華炒め
炒めたトマトがソースのようにトロッと牛肉にからんでおいしいです。

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調理時間：15分
カロリー：363Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

牛肉  (薄切り)200g
  塩コショウ  少々
  片栗粉  小さじ2
トマト  1個
水煮タケノコ  60g
ニラ  1束
ニンニク  (薄切り)1片分
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  オイスターソース  大さじ2
サラダ油  適量

【下準備】

牛肉は食べやすい大きさに切って塩コショウし、両面に片栗粉をまんべんなく振る。トマトはヘタを取り、くし切りにする。

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水煮タケノコはくし切りにする。ニラは根元を切り落とし、長さ1cmに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油とニンニクを入れて強火で熱し、牛肉を加えて炒め、火が通ったら水煮タケノコを加えて炒める。

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2. トマトとニラ、＜調味料＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。

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【スープ・汁】5分で簡単ニラ玉スープ ふわとろ感がおいしい by山下 和美さん


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調理時間：5分
カロリー：100Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ニラ  1/4束
木綿豆腐  1/2丁
＜スープ＞
  顆粒中華スープの素  小さじ2
  水  300ml
  塩コショウ  少々
溶き卵  1個分

【下準備】

ニラは根元を切り落とし、長さ2cmに切る。

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【作り方】

1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったらニラと、木綿豆腐を手でくずしながら加える。

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2. 再び煮たったら溶き卵をまわし入れ、大きく円を描くように混ぜ、卵がふんわりとかたまってきたら火を止め、器によそう。

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【その他】白菜のサッパリ漬け
サッパリとした箸休め。作り置きができるので、白菜が食べきれない時に作っておくと便利です。

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調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：27Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

白菜  2枚
  塩  少々
＜漬けダレ＞
  作り置き甘酢  大さじ1.5
  ユズコショウ  少々

【下準備】

白菜は芯と葉の部分に分ける。芯は繊維に沿って長さ4cmの拍子木切りに、葉はザク切りにする。塩でもんで10分程置き、水気を絞る。

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【作り方】

1. ボウルに＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせ、白菜を加えて冷蔵庫で冷やし、器に盛る。

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30分ほど置くと美味しく召し上がれます。