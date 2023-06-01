【今日の献立】2026年5月22日(金)「牛肉とトマトの中華炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉とトマトの中華炒め」 「5分で簡単ニラ玉スープ ふわとろ感がおいしい by山下 和美さん」 「白菜のサッパリ漬け」 の全3品。
ボリューム満点の炒め物に、シンプルなスープと漬物をプラスしました。
【主菜】牛肉とトマトの中華炒め
炒めたトマトがソースのようにトロッと牛肉にからんでおいしいです。
調理時間：15分
カロリー：363Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩コショウ 少々
片栗粉 小さじ2
トマト 1個
水煮タケノコ 60g
ニラ 1束
ニンニク (薄切り)1片分
＜調味料＞
酒 大さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ2
サラダ油 適量
水煮タケノコはくし切りにする。ニラは根元を切り落とし、長さ1cmに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2. トマトとニラ、＜調味料＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
【スープ・汁】5分で簡単ニラ玉スープ ふわとろ感がおいしい by山下 和美さん
調理時間：5分
カロリー：100Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
木綿豆腐 1/2丁
＜スープ＞
顆粒中華スープの素 小さじ2
水 300ml
塩コショウ 少々
溶き卵 1個分
2. 再び煮たったら溶き卵をまわし入れ、大きく円を描くように混ぜ、卵がふんわりとかたまってきたら火を止め、器によそう。
【その他】白菜のサッパリ漬け
サッパリとした箸休め。作り置きができるので、白菜が食べきれない時に作っておくと便利です。
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：27Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
塩 少々
＜漬けダレ＞
作り置き甘酢 大さじ1.5
ユズコショウ 少々
30分ほど置くと美味しく召し上がれます。
ボリューム満点の炒め物に、シンプルなスープと漬物をプラスしました。
【主菜】牛肉とトマトの中華炒め
炒めたトマトがソースのようにトロッと牛肉にからんでおいしいです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：363Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）牛肉 (薄切り)200g
塩コショウ 少々
片栗粉 小さじ2
トマト 1個
水煮タケノコ 60g
ニラ 1束
ニンニク (薄切り)1片分
＜調味料＞
酒 大さじ1
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ2
サラダ油 適量
【下準備】牛肉は食べやすい大きさに切って塩コショウし、両面に片栗粉をまんべんなく振る。トマトはヘタを取り、くし切りにする。
©Eレシピ
水煮タケノコはくし切りにする。ニラは根元を切り落とし、長さ1cmに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油とニンニクを入れて強火で熱し、牛肉を加えて炒め、火が通ったら水煮タケノコを加えて炒める。
©Eレシピ
2. トマトとニラ、＜調味料＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】5分で簡単ニラ玉スープ ふわとろ感がおいしい by山下 和美さん
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：100Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ニラ 1/4束
木綿豆腐 1/2丁
＜スープ＞
顆粒中華スープの素 小さじ2
水 300ml
塩コショウ 少々
溶き卵 1個分
【下準備】ニラは根元を切り落とし、長さ2cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れて中火にかけ、煮たったらニラと、木綿豆腐を手でくずしながら加える。
©Eレシピ
2. 再び煮たったら溶き卵をまわし入れ、大きく円を描くように混ぜ、卵がふんわりとかたまってきたら火を止め、器によそう。
©Eレシピ
【その他】白菜のサッパリ漬け
サッパリとした箸休め。作り置きができるので、白菜が食べきれない時に作っておくと便利です。
©Eレシピ
調理時間：15分+漬ける時間
カロリー：27Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）白菜 2枚
塩 少々
＜漬けダレ＞
作り置き甘酢 大さじ1.5
ユズコショウ 少々
【下準備】白菜は芯と葉の部分に分ける。芯は繊維に沿って長さ4cmの拍子木切りに、葉はザク切りにする。塩でもんで10分程置き、水気を絞る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜漬けダレ＞の材料を混ぜ合わせ、白菜を加えて冷蔵庫で冷やし、器に盛る。
©Eレシピ
30分ほど置くと美味しく召し上がれます。