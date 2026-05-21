「素直に受け取っていればなぁ」と今でも後悔しています――。

バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

佐賀県在住の40代女性・りーさんがまだ高校1年生だったある日のこと。

彼氏との待ち合わせ場所に行ったら、雨が降ってきた。

連絡手段もなく、そのまま待っていることにしたら......。

＜りーさんからのおたより＞

私が高校1年の6月頃のことです。

その日は当時お付き合いしていた彼(他校生でした)と、ドラッグストアの前で待ち合わせをしていました。

学校帰りの制服姿で今か今かと待っていました。

携帯も無い時代です。ポケベルさえも出回る少し前の事です。連絡を取り合えなかったので、私は彼が来るまで待っていようと思っていました。

小学生くらいの女の子とお母さんが...

すると雨が降ってきたのです。

お店の軒先に移動し、彼が来るのと雨が止むのを待っていました。

その時、小学低学年くらいの女の子が「はい」と傘を差し出してきたのです。

後ろにはお母さんが立っていて「どうぞ」と笑っていました。

私は「大丈夫です」と断りました。

お母さんが「しばらく雨止みませんよ？」とおっしゃり、女の子は傘を差し出してくれてるままです。

私は、ただの雨宿りではない恥ずかしさと戸惑いで、何度も断ってしまいました。

女の子とお母さんは残念そうに車に戻っていきました。

約30年が経ち、今度は娘が...

結局彼は来ず(後でわかった事ですが、私より前に着いていた彼はすぐに帰ったそうです笑笑)、私は雨の中を自転車で濡れながら帰りました。

「素直に受け取っていればなぁ」と今でも後悔しています。そして今でもあのお二人に感謝しています。

もう30年以上前のことで、私は姉弟の母になりました。

娘が高校生のころ、知らない誰かに傘を差し出したそうです。

綺麗な色付きの傘で、あの日のことを思い出しました。

あの時のお二人、ごめんなさい、そして本当にありがとうございました。



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