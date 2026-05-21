「第５３回ボートレースオールスター・ＳＧ」が２６日から３１日まで、静岡県のボートレース浜名湖で開催される。このＰＲのため、浜名湖ボートレース企業団の太田孝一企業次長が２１日、馬場貴也（４２）＝滋賀・９３期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

初日ドリーム戦は、１号艇からファン投票の得票数順に峰竜太（佐賀）、西山貴浩（福岡）、茅原悠紀（岡山）、池田浩二（愛知）、菅章哉（徳島）、馬場。隣には“チルト３”を武器とする菅が控えているだけに、馬場は「今の時点で６割ぐらいは、（６コースへ）マークに行こうかなと思ってます」と苦笑いを浮かべつつも、「（浜名湖は）Ｇ１初優出の舞台で、今のウィリーターンを練習で作り上げた思い入れのある水面。思い切ったターンで白熱したレースを見せたい」と力を込めた。

また、今節は地球環境に配慮したバイオ燃料「Ｅ３０ガソリン」をＳＧ競走として、初めて導入。地元のボートレースびわこで既に新燃料を経験済みの馬場は、「パワーが上がっている分、ターンの力強さがアップしているので外からでも絡みやすい」と証言。新燃料の扱いに長（た）けた選手の存在が、レースの行方を左右しそうだ。

２６日のオープニングセレモニーには、同日にトークショーを行う元サッカー日本代表監督のジーコさんが花束プレゼンターとして登場。サンバ隊によるリオのカーニバルさながらの華麗な演出でボートレースの“祭典”の幕開けを飾る。俳優のピエール瀧（２６日）、オートレーサーの森且行（２７日）、お笑いコンビのトレンディエンジェル（３０日）、元大阪府知事の橋下徹氏（３１日）ら豪華面々も来場し、大会の盛り上げに一役買う。売り上げ目標は１５０億円。