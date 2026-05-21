【セリア】でいいものみーーーつけたッ♡ 暮らしを助ける「便利グッズ」

日常生活の中で感じるちょっとしたストレスや困りごとには、【セリア】で手に入る「便利グッズ」が活躍するかもしれません。セリアといえば、100均とは思えない高見え感のあるアイテムや、キャラクターグッズが人気ですが、店内には、こんなの欲しかった！ に応えてくれるアイテムも揃っているんです。そこで今回は、暮らしを助ける便利なアイテムを紹介します。

ドリンクボトルを肩掛け仕様に変える

「ドリンクボトル用 ストラップホルダー」は、水筒やステンレスボトルに巻き付けて、手持ちのストラップを付けられるようにするシリコーンバンドです。巻き付けられるドリンクボトルは、直径56～68mm・容量600mlまでのもので、サイズが合えばペットボトルに装着させることも可能。ホルダーを持っていれば、外出先で買った飲み物も簡単に肩掛け仕様に変えられます。

服装や気分でストラップを変えても可愛い

これからの時期だと保冷効果の高いステンレスボトルが活躍しますが、肩掛けにすればバッグの中がスッキリするうえに、手早く飲み物が飲めるようになって便利です。ストラップは自由に変えられるため、服装に合わせて選んでも可愛いはず。

アイディア次第で幅広く活躍

シンプルな黒色の「ベーシックプレイマット」は、見た目こそ地味ですが、じつはSNSで話題を集める人気商品です。その理由は、トレカゲーム用のマットやパソコン用のデスクマットなど、使用方法が幅広く、さまざまなシーンに活用できるから。SNSをきっかけに注目が集まり、品切れ中の店舗も少しずつ増えてきています。

ほどよいサイズ感で使い心地抜群

ベーシックプレイマットの表面はマウスパットのようで、裏面には滑り止めが付いています。大きさは30 × 58cmの大判サイズとなっており、@nanaironotobira2さんによると「キーボードを置いても縦横余裕がある」とのこと。ゲームマットやデスクマットとしてだけでなく、ハンドメイドを作るときの作業用マット、小物を撮影するときの背景といった活用方法もありそうです。

【セリア】の店内に並ぶ多数の商品の中から、ちょっとした「便利グッズ」に出合えると、なんだかラッキーな気持ちに。見た目は地味でも、持っていると活躍するシーンが多いアイテムなので、ぜひお近くの店舗で探してみてください。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる