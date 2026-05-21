2000万取り返してみせるから…！ 新作アニメにネットざわつく「何これ見たい！」
テレビアニメ『FX戦士くるみちゃん』（2026年放送）の公式Xが更新され、「2000万取り返してみせるから…！」と動画（GIF）が公開され、ネット上で話題になっている。
【動画】2000万取り返してみせるから！話題の新作アニメ映像
同作は、ほんわかゆるふわJDによるちょっとアブナイFXの物語。念願のFX（外国為替証拠金取引）デビューを果した大学生・福賀くるみは、亡き母がFXで溶かした2000万円を取り戻すため「2000万円くらい、簡単に取り返せるようになってやる！」と意気込む。
そう誓った彼女が飛び込んだ先は、一瞬で天国にも地獄にもひっくり返る世界。含み損、ロスカット、止まらない鼓動…それでも買いたい、売りたい、稼ぎたい！チャートに一喜一憂する、かわいくてちょっぴり危険なマネーゲームが描かれる。
そんな作品の世界観を表現した動画では、大金を手にして震える様子を見ることができ、ネット上では「やっぱりFXはやめた方がいいと思うなぁ…」「やってはいけないダメなヤツのシーン」「何これ見たい！」などの声が出ている。
【動画】2000万取り返してみせるから！話題の新作アニメ映像
同作は、ほんわかゆるふわJDによるちょっとアブナイFXの物語。念願のFX（外国為替証拠金取引）デビューを果した大学生・福賀くるみは、亡き母がFXで溶かした2000万円を取り戻すため「2000万円くらい、簡単に取り返せるようになってやる！」と意気込む。
そんな作品の世界観を表現した動画では、大金を手にして震える様子を見ることができ、ネット上では「やっぱりFXはやめた方がいいと思うなぁ…」「やってはいけないダメなヤツのシーン」「何これ見たい！」などの声が出ている。
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