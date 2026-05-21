『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』発売記念！期間限定！TVerで鉄道シリーズを一挙再配信！
『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』発売記念！
TVerで「鉄道シリーズ」全12回を、期間限定再配信中！
期間限定配信のため、ダイヤに乱れなく、6月20日(土) 23時59分に停止します…。
乗り遅れのないように、お急ぎください！
【再配信概要】
配信媒体：TVer、日テレTADA
期間：2026年5月21日（木）12:00〜6月20日（土）23:59まで ※1か月間
【再配信対象回】＃テーマ名放送日1605鉄道橋2021/12/191616登山鉄道2022/3/131637鉄道のカーブ2022/8/71650新幹線2022/11/131690路面電車2023/9/31726架線の無い鉄道（三陸鉄道）2024/5/191727架線の無い鉄道（五能線）2024/5/261759観光列車2025/1/191766雪に立ち向かう鉄道2025/3/91783鉄道の信号2025/7/61797駅弁2025/10/191808くま川鉄道2026/1/14
ぜひ図鑑片手に、映像でも鉄道の科学をお楽しみください！
TVer：https://tver.jp/series/srvjalspte
日テレTADA：https://cu.ntv.co.jp/program/megaten/
『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』
発売中！▶︎