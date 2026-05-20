『きみ愛』新キャストに浪川大輔、國府田マリ子 キャラクタービジュアル公開
7月から放送されるテレビアニメ『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（通称：きみ愛）の新キャストとして、ルーカス・ユカライネン役を浪川大輔、ソフィア・ユカライネン役を國府田マリ子が演じることが発表された。あわせて、新キャラクタービジュアルが公開された。
【画像】やさしくてかわいいお母さん！國府田マリ子演じる『きみ愛』ソフィア
新たに発表されたキャラクターは、主人公・エルサ（CV.石川由依）と弟・ハンネス（CV.榎木淳弥）の両親。元王家ながら現在は没落貴族となったユカライネン公爵家は貧しいながらも、仲の良いおしどり夫婦。
ルーカスはおおらかな性分で、ソフィアもまた常に笑顔を絶やさずに、2人で温かく、愛情たっぷりに子供たちを育て上げ、家族を見守る。エルサとハンネスの素直で明るい性格が育まれたのも納得の優しい両親だ。
本作は、漫画・水埜なつ氏、原作・三沢ケイ氏による同名漫画が原作。貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢エルサ・ユカライネンと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵ユリウス・ロイアスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」をすることから始まる「尊すぎる“むずキュン”ハートフルラブコメディ」。
共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ “両片想い”となり、やがて“本当の夫婦”そして“家族”になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。
【画像】やさしくてかわいいお母さん！國府田マリ子演じる『きみ愛』ソフィア
新たに発表されたキャラクターは、主人公・エルサ（CV.石川由依）と弟・ハンネス（CV.榎木淳弥）の両親。元王家ながら現在は没落貴族となったユカライネン公爵家は貧しいながらも、仲の良いおしどり夫婦。
本作は、漫画・水埜なつ氏、原作・三沢ケイ氏による同名漫画が原作。貧乏ながらも前向きに生きる没落貴族令嬢エルサ・ユカライネンと、エリートだが不器用でこじらせている次期公爵ユリウス・ロイアスが、利害の一致から出会ったその日に「契約結婚」をすることから始まる「尊すぎる“むずキュン”ハートフルラブコメディ」。
共に過ごす日々の中で、互いの優しさに触れ、少しずつ心を通わせ “両片想い”となり、やがて“本当の夫婦”そして“家族”になっていくまでを、優しく丁寧に描いていく。
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