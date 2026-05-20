高橋みなみ、美脚際立つフリルミニスカ姿披露「シルエット最強」「脚綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月19日、自身のInstagramを更新。私服姿を公開し反響が寄せられている。
【写真】35歳元AKB神7「シルエット最強」美脚際立つミニスカ姿
高橋は「暑すぎません？もう完全に衣替えだーーアウタークリーニング出さないと！」「我が家はもう冷房稼働し始めました」とつづり、近況を報告。「写真は載せ忘れてた私服」と続け、屋外での写真を複数枚投稿した。オーバーサイズのグレーのスウェットにミニ丈のフリルスカート、黒のブーツを合わせたコーディネートを披露している。フリルスカートからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿に「可愛すぎる」「足元に目を惹かれる」「素敵ですね」「最近暑いですよね」「このコーディネート真似したい」「シルエット最強です」「脚綺麗すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元AKB神7「シルエット最強」美脚際立つミニスカ姿
◆高橋みなみ、ミニスカから美脚スラリ
高橋は「暑すぎません？もう完全に衣替えだーーアウタークリーニング出さないと！」「我が家はもう冷房稼働し始めました」とつづり、近況を報告。「写真は載せ忘れてた私服」と続け、屋外での写真を複数枚投稿した。オーバーサイズのグレーのスウェットにミニ丈のフリルスカート、黒のブーツを合わせたコーディネートを披露している。フリルスカートからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「足元に目を惹かれる」「素敵ですね」「最近暑いですよね」「このコーディネート真似したい」「シルエット最強です」「脚綺麗すぎる」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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