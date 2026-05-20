渋谷で新たな国際映画祭、11月に開催決定 世界中からホラー映画を募集…『闇国際映画祭』【概要】
「行方不明展」「恐怖心展」などをヒットさせたホラークリエイティブカンパニーの株式会社闇（MBSグループ）が、新たにホラー専門の国際映画祭『闇国際映画祭／YAMI International Film Festival』を立ち上げ、2026年11月に東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で開催することが決まった。
【画像】こわくない…スタイリッシュな『闇国際映画祭』ビジュアル
同映画祭は、国内外から大胆で革新的な最新ホラー映画に焦点を当て、世界の新たな才能を紹介する。長編コンペティション部門（60分以上〜）と短編コンペティション部門（〜25分以内）を設け、部門ごとにYAMI Award（最高賞）と観客賞を選出し、賞金およびトロフィーが授与される予定。審査員は後日発表される。
映画祭のフェスティバルディレクターとプログラミングディレクターを務めるのは、株式会社闇の和田有啓氏が務める。和田氏はこれまで『怪獣ヤロウ！』や『FUJIKO』『シルバー・エクスプレス』など映画製作や配給を手がけた実績がある。
プレミア規定はジャパンプレミア以上で、5月27日より「FilmFreeway」で作品の受付を開始する。
■『闇国際映画祭 YAMI International Film Festival』
日時：2026年11月20日（金）〜26日（木）7日間
会場：ヒューマントラストシネマ渋谷
主催：株式会社闇
運営協力：KeyHolder Pictures（株式会社UNITED PRODUCTIONS）
会場協力：東京テアトル株式会社
■和田有啓氏コメント（闇国際映画祭フェスティバルディレクター兼プログラミングディレクター）
日本は、恐怖を芸能・娯楽・体験として磨き洗練させてきた国であり、世界を震撼させるホラー映画の数々がここ日本から生み出されてきました。株式会社闇は"怖いは楽しいで世界中の好奇心を満たす"をテーマにさまざまな事業を行っており、映画においても、世界で生み出される新たな恐怖、ホラー映画の最前線を紹介す
るプラットホームを作りたいと考えています。この秋、渋谷が新しいホラーと出会える場所になります。ご期待ください。
【画像】こわくない…スタイリッシュな『闇国際映画祭』ビジュアル
同映画祭は、国内外から大胆で革新的な最新ホラー映画に焦点を当て、世界の新たな才能を紹介する。長編コンペティション部門（60分以上〜）と短編コンペティション部門（〜25分以内）を設け、部門ごとにYAMI Award（最高賞）と観客賞を選出し、賞金およびトロフィーが授与される予定。審査員は後日発表される。
プレミア規定はジャパンプレミア以上で、5月27日より「FilmFreeway」で作品の受付を開始する。
■『闇国際映画祭 YAMI International Film Festival』
日時：2026年11月20日（金）〜26日（木）7日間
会場：ヒューマントラストシネマ渋谷
主催：株式会社闇
運営協力：KeyHolder Pictures（株式会社UNITED PRODUCTIONS）
会場協力：東京テアトル株式会社
■和田有啓氏コメント（闇国際映画祭フェスティバルディレクター兼プログラミングディレクター）
日本は、恐怖を芸能・娯楽・体験として磨き洗練させてきた国であり、世界を震撼させるホラー映画の数々がここ日本から生み出されてきました。株式会社闇は"怖いは楽しいで世界中の好奇心を満たす"をテーマにさまざまな事業を行っており、映画においても、世界で生み出される新たな恐怖、ホラー映画の最前線を紹介す
るプラットホームを作りたいと考えています。この秋、渋谷が新しいホラーと出会える場所になります。ご期待ください。