若槻千夏、“幽霊”と会話した経験告白「淡々としゃべれた」「怖くなかった」
タレント・若槻千夏が、19日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36〜深2：55）に出演し、幽霊と話した経験を明かした。
【写真】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太の幽体離脱体験を聞いた若槻は「幽霊、見たことないの？私、（幽霊と）話したことあるんだ！」と胸を張った。
続けて、「私、居酒屋で働いていて、土日は法事をやる店だったの。アルバイトが少なくて、私が法事をする人の管理をしていたの」と状況を説明。「12時予約だったのに11時過ぎにおばあさんが来て、『すみません！まだ準備中なんです。お茶出すので、座っててください』って案内していて、12時になるから外に行ったら、『小林です。全員一緒に来ました』って。『これもお願いします』と言って、渡された飾るはずの遺影を見たらそのおばあちゃんだった」と明かした。
若槻は「幽霊って透けてると思ったのですが、淡々としゃべれたんです。怖くなかった」と回想。「何年も足に幽霊がついていたけど、それは見えなかった」と振り返った。
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韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太の幽体離脱体験を聞いた若槻は「幽霊、見たことないの？私、（幽霊と）話したことあるんだ！」と胸を張った。
続けて、「私、居酒屋で働いていて、土日は法事をやる店だったの。アルバイトが少なくて、私が法事をする人の管理をしていたの」と状況を説明。「12時予約だったのに11時過ぎにおばあさんが来て、『すみません！まだ準備中なんです。お茶出すので、座っててください』って案内していて、12時になるから外に行ったら、『小林です。全員一緒に来ました』って。『これもお願いします』と言って、渡された飾るはずの遺影を見たらそのおばあちゃんだった」と明かした。
若槻は「幽霊って透けてると思ったのですが、淡々としゃべれたんです。怖くなかった」と回想。「何年も足に幽霊がついていたけど、それは見えなかった」と振り返った。