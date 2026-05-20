◇ナ・リーグ ドジャース−パドレス（2026年5月19日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は四球を選んで出塁した。

初回の第1打席は相手先発でエンゼルス時代の同僚、キャニングから左翼線二塁打を放ち、6試合連続安打をマーク。フリーマンの先制2ランを呼び込んだ。

3回の第2打席はキャニングから冷静にボールを見極め四球を選んで出塁。NHK BSで解説を務めた岩村明憲氏も「落ち着いて（ボールを）見られるようになってますよね。よりシンプルになった」と完全復調の気配を感じ取った。

前日18日（同19日）のパドレス戦は3試合連続となるマルチ安打をマーク。5月に入って打撃成績が低迷していたが打率も・265まで回復した。ただ、チームは打線が振るわず今季2度目の零敗を喫し、ナ・リーグ西地区の首位から陥落。勝利したパドレスが代わって単独首位に立った。

負ければゲーム差が1・5に開くだけに首位攻防第2戦は落とせない試合となる。