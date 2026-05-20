◇ナ・リーグ カブス ― ブルワーズ（2026年5月19日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのブルワーズ戦に「5番・右翼」で先発出場。2試合連続となるマルチ安打をマークした。

0―5で迎えた8回、カブスはブルワーズ3番手左腕アシュビーから3連打で1点を返し、なお2死満塁で第4打席の鈴木は三塁へ強烈なゴロ。打球をはじいた三塁手はどこへも投げられず、適時内野安打となってこのイニング2点目が入った。しかし、続く6番コンフォートは二ゴロに倒れた。

最速101.5マイル（約163キロ）を計測した相手先発の“怪物右腕”ミジオロウスキーに対し、鈴木は2打数1安打。初回は外角スライダーに空振り三振だったが、4回の第2打席ではカーブを流し打って一、二塁間を破り、チーム初安打となる右前打を放った。7回の第3打席は2番手右腕メギルのナックルカーブに空振り三振を喫した。

鈴木は前日18日（同19日）のブルワーズ戦で4打数2安打。ナ・リーグ中地区首位のカブスは今永昇太投手（32）が今季ワーストの4回1/3を8失点で降板し、3―9で敗れてブルワーズに0.5ゲーム差に迫られていた。