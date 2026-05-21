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美容外科医が指摘する男女トラブルの盲点「正式に交際しないまま関係を持つ」ことの闇

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【高畑裕太】正式に交際していない女性と性欲だけでS〇Xしてはいけない理由」を公開した。動画では、俳優の高畑裕太氏が9年前の性的暴行事件について発表した声明を端緒に、著名人が巻き込まれやすい男女間のトラブルの根本的な原因について、男性側の行動に苦言を呈している。高須氏はまず、高畑氏が発表した声明に触れ、当時の事件が検察の判断で不起訴処分で終わっていることを説明。



高畑氏側が「合意の上だった」と主張している点や、相手女性の交際相手から金銭を要求されたとほのめかしている点などを整理した。その上で、こうした事案に限らず、芸能人やスポーツ選手が性的暴行で告発されるトラブルのほぼ100パーセントが「正式に交際していないのに肉体関係を持つこと」から生じていると指摘した。動画内で高須氏は、男女の生物学的な違いに言及。



「女性にとって関係を持つということは、妊娠や出産といった大きなリスクを背負うこと」と述べ、女性は本能的に相手を厳選すると解説した。そして、合意の上で関係を持ったとしても、女性側が交際や仕事などの見返りを期待していた場合、それが叶わなかったときに「後から『レイプされた』と主張するケースが一定数ある」と持論を展開。



また、場の空気やアルコールなどの影響で関係を持った後、女性が後悔して被害を訴えるパターンも多いと語った。さらに「正式に交際している女性と合意の上で関係を持てば、後からトラブルになることは99.99%ない」と断言。一部の男性が自らの権力や立場を利用して関係を迫る構造を批判しつつ、最終的には世の男性に向けて「相手の女性の気持ちを考えて、正式にお付き合いしてから関係を持ちなさい」と提言した。一時的な感情に流されることの危険性を説き、男性側の意識改革を強く促して動画を締めくくった。