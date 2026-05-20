佐藤勝利（timelesz）アニメーション初主演映画「君と花火と約束と」主題歌はtimelesz「消えない花火」に決定！主題歌付き予告・メインビジュアル解禁！

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真戸香による小説「君と花火と約束と」（小学館「ガガガ文庫」刊）のアニメーション映画化が決定！日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる「長岡まつり大花火大会」を舞台に、一枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーが2026年7月17日（金）に公開される。

この度、本作の主題歌を主人公・夏目 誠を演じた佐藤勝利が所属するtimeleszが担当することが決定!!本作のために書き下ろされた新曲「消えない花火」は、夜空に一瞬だけ咲き誇り、儚く消えていく花火のように、登場人物の葛藤と成長、そして物語の結末を感動的に彩る一曲。5月14日に先行して楽曲情報が解禁されるとファンを中心に注目を集めていた。

自身のグループが主題歌を担当することに対して佐藤は「映画『君と花火と約束と』主題歌に、timeleszの「消えない花火」を選んでいただきました。作品が本当に素晴らしいので、僕としてはプレッシャーもありましたが…でも誠と煌が出逢えたように、この楽曲に出逢う事が出来ました。自信を持って届ける事が出来ます。花火は一瞬の輝きかもしれません。でも永遠に心の深いところに想いが残るものでもあります。そんな主題歌に出来たのかなと思います。どうか届きますように。」とコメントしている。

さらにtimelesz「消えない花火」を使用した本予告も解禁となった。原菜乃華が演じたヒロイン・葉山煌の「ねぇ、運命って信じる？」という印象的な一言から幕を開ける本映像。「いつか必ず夏目誠と出会う。そしてお前のために絵を描いてくれるよ」と曽祖母に告げられていた煌が、誠と運命的に出会う瞬間が鮮烈に映し出される。

さらに、突如姿を消した煌と残された花火の絵の謎を追い、新潟県長岡市へ向かった誠が出会う、謎の少女・ハルの姿も捉えられている。過去と未来が交錯する中で、それぞれの切ない想いが繊細なアニメーションで描かれた予告映像となっている。

あわせて、メインビジュアルも解禁に！ 夜空を彩る大きな花火の下、手を取り合って見上げる誠と煌の姿が印象的に描かれている。過去と未来をつなぐ、一枚の花火の絵。運命に翻弄される、儚くも切ないラブストーリー。その結末を、ぜひ劇場でチェックしてほしい。

＜夏目誠役 佐藤勝利（timelesz）コメント＞



映画『君と花火と約束と』主題歌に、timeleszの「消えない花火」を選んでいただきました。

作品が本当に素晴らしいので、僕としてはプレッシャーもありましたが…

でも誠と煌が出逢えたように、この楽曲に出逢う事が出来ました。

自信を持って届ける事が出来ます。

花火は一瞬の輝きかもしれません。

でも永遠に心の深いところに想いが残るものでもあります。

そんな主題歌に出来たのかなと思います。

どうか届きますように。

●作品情報

『君と花火と約束と』

2026年7月17日（金）公開

佐藤勝利（timelesz） 原菜乃華 高橋李依 ／ 横澤夏子

主題歌：timelesz『消えない花火』（Over The Top）

原作：真戸香「君と花火と約束と」（小学館「ガガガ文庫」刊）

監督：鈴木慧

脚本：森こうへい

キャラクターデザイン：渡辺裕二

キャラクター原案：あかもく

美術監督：水谷利春

色彩設計：久力志保

撮影監督：齋藤真次

音響監督：高寺たけし

音楽：桶狭間ありさ

企画プロデュース：梅澤道彦

脚本原案：細谷まどか／michi

企画制作：シンエイ動画

アニメーション制作：SynergySP／アンサー・スタジオ

配給：松竹／シンエイ動画

宣伝協力：ショウゲート

後援：新潟県／長岡市／新潟県観光協会／長岡花火財団

＜ストーリー＞

「ずっと会いたかった…！」

高校入学直後、初めて出会った同級生・葉山煌にそう声をかけられ戸惑う夏目誠。

煌は幼少の頃から曽祖母より、一枚の花火の絵と共に「いつか必ず夏目誠と出会う。そしてお前のために絵を描いてくれるよ」と聞かされていたという。ひたむきな煌に惹かれ始めたことがきっかけとなり、中学時代に一度は辞めたはずの絵を再び描き始める誠だったが、思い通りにいかない日々に煌が信じる“夏目誠”と自分自身がどうしても重ならず、次第に煌とも距離ができ始めていくー。

夏休みのある日、煌から突然の連絡で煌が引っ越すことを知った誠は、二人を繋いだ“花火の絵”の謎を調べるために、煌の引っ越し先で幼少期に住んでいたという長岡を訪れる。一緒に絵を調べるため煌と待ち合わせをしていた誠だが、そこに突然現れたのは言葉遣いも服装も今時ではない少女・ハルだった。

誠は戸惑いつつもハルとともに、煌を探すため街中を訪ね歩く。その日は長岡花火の「白菊」が打ち上がる8月1日だった。花火の絵の秘密に迫るにつれて、煌がなぜ姿を消したのか次第に気づきはじめる誠たち。

突然消えてしまった君と、突然現れた過去から来た君。

そして、かつて交わされた大切な”ある約束”が込められていた一枚の花火の絵。

徐々に重なっていく、過去と未来（いま）。運命に翻弄され限られた時間の中、それぞれにある選択を迫られてゆく――。

＜イントロダクション＞

本作の舞台となるのは、日本三大花火大会のひとつで例年数十万人の人々が煌びやかな花火を観に訪れる、新潟「長岡まつり大花火大会」。新潟から遠く離れた東京に暮らす高校生の誠と煌を結びつけたのは、打ち上げ花火が描かれた一枚の絵。花火の絵の謎とともに、運命に翻弄されていく誠と煌、そして突然現れた謎の少女・ハル。限られた時間の中、それぞれにある選択を迫られてゆく――。

真戸香による小説「君と花火と約束と」（小学館「ガガガ文庫」刊）のアニメーション映画化。主人公夏目誠役として主演を務めるのはtimeleszのメンバーで、本作がアニメーション映画初主演となる佐藤勝利。また主人公が恋する明るくも儚い女子高生・煌役を原菜乃華が好演。また誠の前に突然現れる少女・ハル役には人気実力派声優の高橋李依。誠の母役に本作の舞台と同じ新潟出身の横澤夏子が出演。

そして主題歌には、本作の世界観と重なる大切な楽曲、timeleszの新曲「消えない花火」が決定。

長岡の夜空に煌めく花火の下、81年の時を越えて交わされた約束とはー。

一枚の花火の絵がつなぐ、時を越えた儚くも切ないラブストーリー。

©映画「君と花火と約束と」製作委員会

関連リンク

『君と花火と約束と』公式サイト

https://kimi-hana-movie.com/