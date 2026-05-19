ガールとレディの真剣婚活バトル…ガールオアレディ３放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ３』を６月14日（日）夜９時より放送開始することを決定。また、スタジオMCには、前シーズンに引き続き、モデルでタレントのアン ミカ、タレントの若槻千夏、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が続投。そして、主題歌には実力派ロックバンドOKAMOTO'Sが本作のために書き下ろした新曲「That’s All I Wish」が決定した。
本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
『ガールオアレディ３』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など個性豊かな面々が集結。結婚、そして自らの人生に向き合い、選び、選ばれ続ける過酷な14日間を経て、運命の相手と結ばれるのは果たして誰なのか、今から注目が集まる。
今シーズンの見どころとして、スタジオMCを務めるアン ミカは「（前シーズンから新たに）追加されたシステムによって、波乱の予感がします。参加者の皆さんはアプローチが早くて、目まぐるしい展開です！」とコメント。若槻は「メンバーの顔だけで１時間話せるくらい美男美女揃いです（笑）番組の面白さがギュっと詰まっていて、過去シーズンからさらにパワーアップしています」と期待を寄せ、藤森も「参加メンバーは、今回もまたかなり個性的で、前シーズンに比べてよりアグレッシブで行動に移す方が多い。読めない展開になっているので、最後まで目が離せないです！」と番組の魅力を語る。また平は前シーズンに引き続きMCを続投することに「スタジオMCの空気感が好きで、すごく嬉しかったです！私自身、恋愛を学べる機会をいただけていると思っています」と喜びをあらわにしている。
『ガールオアレディ３』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など個性豊かな面々が集結。結婚、そして自らの人生に向き合い、選び、選ばれ続ける過酷な14日間を経て、運命の相手と結ばれるのは果たして誰なのか、今から注目が集まる。
今シーズンの見どころとして、スタジオMCを務めるアン ミカは「（前シーズンから新たに）追加されたシステムによって、波乱の予感がします。参加者の皆さんはアプローチが早くて、目まぐるしい展開です！」とコメント。若槻は「メンバーの顔だけで１時間話せるくらい美男美女揃いです（笑）番組の面白さがギュっと詰まっていて、過去シーズンからさらにパワーアップしています」と期待を寄せ、藤森も「参加メンバーは、今回もまたかなり個性的で、前シーズンに比べてよりアグレッシブで行動に移す方が多い。読めない展開になっているので、最後まで目が離せないです！」と番組の魅力を語る。また平は前シーズンに引き続きMCを続投することに「スタジオMCの空気感が好きで、すごく嬉しかったです！私自身、恋愛を学べる機会をいただけていると思っています」と喜びをあらわにしている。