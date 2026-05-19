【あすから】『アイドルアイ』キム・ジェヨン、“非婚主義者”に 韓国ドラマ『愛はビューティフル、人生はワンダフル』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のソル・イナ、キム・ジェヨン、チョ・ユニが主演する韓国ドラマ『愛はビューティフル、人生はワンダフル（原題）』（全100話）が、あす20日より「KBS World」で放送される（毎週月〜水 前8：50〜※2話連続）。
【写真】ソル・イナ、キム・ジェヨンら、仲睦まじい集合ショット
同作は、それぞれの幸せを探す登場人物たちの姿を描いたハートフル・ホームドラマ。公務員試験に落ち続けていて恋愛どころではないチョンア（ソル・イナ）、非婚主義者のジュンフィ（キム・ジェヨン）、玉の輿のために愛のない結婚をしたソラ（チョ・ユニ）、無職の夫を支えてきたヨンエ（キム・ミスク）など本当の愛と幸せを見つけたい人々の姿をリアルに描く。
2つの家族に大きな心の傷を残した10年前に起きたある事件。事件の謎、そして2つの家族の再生の物語も見どころとなる。
■あらすじ
高校3年生のチョンア（ソル・イナ）は学校で暴力を受けて悩んでいた。そんな時、オンラインで出会ったジュンギョムという男子高校生と一緒に自殺をすることにするのだが…。
■演出：ハン・ジュンソ
■脚本：ペ・ユミ
■キャスト：ソル・イナ、キム・ジェヨン、チョ・ユニ、ユン・バク、オ・ミンソク、キム・ミスク、リュ・ウィヒョン、チョ・ユジョン、チョ・ウリ、パク・ヘミ ほか
【写真】ソル・イナ、キム・ジェヨンら、仲睦まじい集合ショット
同作は、それぞれの幸せを探す登場人物たちの姿を描いたハートフル・ホームドラマ。公務員試験に落ち続けていて恋愛どころではないチョンア（ソル・イナ）、非婚主義者のジュンフィ（キム・ジェヨン）、玉の輿のために愛のない結婚をしたソラ（チョ・ユニ）、無職の夫を支えてきたヨンエ（キム・ミスク）など本当の愛と幸せを見つけたい人々の姿をリアルに描く。
■あらすじ
高校3年生のチョンア（ソル・イナ）は学校で暴力を受けて悩んでいた。そんな時、オンラインで出会ったジュンギョムという男子高校生と一緒に自殺をすることにするのだが…。
■演出：ハン・ジュンソ
■脚本：ペ・ユミ
■キャスト：ソル・イナ、キム・ジェヨン、チョ・ユニ、ユン・バク、オ・ミンソク、キム・ミスク、リュ・ウィヒョン、チョ・ユジョン、チョ・ウリ、パク・ヘミ ほか