全編を犬視点で描くホラー映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』の本予告が公開された。

本作の主人公は、レトリバー犬のインディ。飼い主トッドの身に起こる異変を、人間ではなく犬であるインディが先に察知するところから物語が始まる。誰もいない部屋の隅を見つめる、何かに反応して吠えるといった、犬を飼っている人なら見覚えのある行動の先にある恐怖を、犬の感覚から描く構成だ。監督・脚本・製作は、本作で長編デビューを果たすベン・レオンバーグ。3年にわたる制作期間を経て完成した。

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予告では、インディにしか感知できない“見えざる悪意”が、突然牙をむいて襲いかかる恐怖が切り取られている。嗅覚や聴覚、視覚など、人間より発達した感覚を持つ犬だからこそ捉えてしまう異変を、観客もインディの視点で追体験するかたちだ。家の中に潜む不穏さや、静かに蠢く悪意が、犬目線で積み重ねられていく。

物語では、トッドが体調を崩し、吐血をきっかけに祖父の家へ移り住む。祖父は謎の死を遂げており、その家は長く空き家になっていた。トッドは隣人から借りた発電機で最低限の明かりを確保し、祖父が映った古いホームビデオを見ながら過ごすが、インディは家の中に異変を感じ取る。物音、漂う影、そしてトッドの容態を悪化させる邪悪な存在に対し、インディは必死に立ち向かっていく。

『GOOD BOY／グッド・ボーイ』は、2025年のSXSWでプレミア上映され、最優秀犬演技賞を受賞。Rotten Tomatoesでは90％の評価を獲得し、全米では2週連続トップ10入りを記録した。さらに2026年のアストラ映画賞「ホラーまたはスリラー作品部門」では、主演のインディが動物俳優として最優秀演技賞を受賞している。

出演は、インディのほか、シェーン・ジェンセン、ラリー・フェセンデン、アリエル・フリードマン。全73分という尺の中で、犬が感じる恐怖と、飼い主を守ろうとする行動が描かれる。

『GOOD BOY／グッド・ボーイ』は2026年7月10日（金）ヒューマントラストシネマ渋谷、シネマート新宿ほか全国公開。