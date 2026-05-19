韓国人気ヨーグルト「ビヨット」日本初コラボ サクサク食感のアイスになってセブン‐イレブンに数量限定で登場
セブン‐イレブンが、韓国で人気を集めるヨーグルトブランド「viyott（ビヨット）」との共同開発商品「ビヨットヨーグルトデザートアイス」を26日から全国店舗限定で順次発売する。数量限定で展開し、韓国で話題となっているブランドの世界観をデザートアイスとして表現した。
【画像】サクサククランチたっぷり…「ビヨットアイス」魅惑の断面図
今回発売される「ビヨットヨーグルトデザートアイス」は、なめらかな口どけのヨーグルトアイスとサクサク食感のチョコクランチを組み合わせた商品。柔らかな酸味とコク深い甘みが重なり合う、デザート感のあるリッチな味わいが特徴となる。韓国では「viyott」が高い人気を誇り、日本人旅行者の間でもSNSを中心に注目を集めているブランドだけに、日本限定の新たな形で登場する。
商品開発では、本場韓国で販売されている「ビヨットアイス」と同じ原料のチョコクランチを使用した。軽やかな食感ながら、チョコレートの濃厚な風味を感じられる仕様で、ヨーグルトアイスとの組み合わせにより味の奥行きを演出する。アイス部分は柔らかな酸味と甘みのバランスを意識し、クランチの存在感を引き立てる構造となっている。
ヨーグルトアイスは、口の中でひんやりとなめらかにほどける食感が特徴。そこにチョコクランチのサクサクしたアクセントが加わることで、食感のコントラストも楽しめる仕立てとなった。
パッケージデザインは韓国版「viyott」のデザインを反映。ターコイズブルーを基調に、円形の吹き出し模様を組み合わせた印象的なビジュアルを採用した。SNS映えも意識したトレンド感のあるデザインが特徴だ。
商品担当者は「日本ならではの形で満喫していただくため、トレンド感と季節感にあふれた「ビヨットヨーグルトデザートアイス」を完成させました。日本初の共同開発商品として、栄屋乳業が細部までこだわり抜いて共同開発した逸品です。忙しい日々の中でも、ひと口食べれば韓国のトレンドを感じ、ワクワク感とリッチな味わいで幸せな時間を過ごしていただけるように、心を込めてお届けします」とコメントしている。
・商品名：「ビヨットヨーグルトデザートアイス」
・価格：218円（税込235.44円）
・発売日：5月26日〜順次
・販売エリア：全国
【画像】サクサククランチたっぷり…「ビヨットアイス」魅惑の断面図
今回発売される「ビヨットヨーグルトデザートアイス」は、なめらかな口どけのヨーグルトアイスとサクサク食感のチョコクランチを組み合わせた商品。柔らかな酸味とコク深い甘みが重なり合う、デザート感のあるリッチな味わいが特徴となる。韓国では「viyott」が高い人気を誇り、日本人旅行者の間でもSNSを中心に注目を集めているブランドだけに、日本限定の新たな形で登場する。
ヨーグルトアイスは、口の中でひんやりとなめらかにほどける食感が特徴。そこにチョコクランチのサクサクしたアクセントが加わることで、食感のコントラストも楽しめる仕立てとなった。
パッケージデザインは韓国版「viyott」のデザインを反映。ターコイズブルーを基調に、円形の吹き出し模様を組み合わせた印象的なビジュアルを採用した。SNS映えも意識したトレンド感のあるデザインが特徴だ。
商品担当者は「日本ならではの形で満喫していただくため、トレンド感と季節感にあふれた「ビヨットヨーグルトデザートアイス」を完成させました。日本初の共同開発商品として、栄屋乳業が細部までこだわり抜いて共同開発した逸品です。忙しい日々の中でも、ひと口食べれば韓国のトレンドを感じ、ワクワク感とリッチな味わいで幸せな時間を過ごしていただけるように、心を込めてお届けします」とコメントしている。
・商品名：「ビヨットヨーグルトデザートアイス」
・価格：218円（税込235.44円）
・発売日：5月26日〜順次
・販売エリア：全国