バービー、日焼け止めを塗らない理由 共演者「説得力ある」「たしかに」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（42）が18日、日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演。日焼け止めを使わない理由を明かした。
【写真】「ほーんと顔ちっさ」“小顔ファッションの最終形態”を披露したバービー
この日は「美肌オバケ芸能人が大集結!!今すぐ役立つ超肌ケアSP」と題した内容で、バービーは美肌への意識が高い“最強！肌オバケ軍団”メンバーとして出演。これまで肌のために、高級外車1台ぶんの費用をかけたと紹介された。
司会のくりぃむしちゅー・上田晋也（56）が、スタジオの専門家に「日焼け止めをしないのはヤバい？」と質問。専門家は「考えられない」「奥のほうで、もしかしたらダメージが蓄積しているかも」「今潜んでて、10年20年くらいにぱっとでてくると思います」などと答えた。
そんな中バービーは、挙手をしながら「私、（日焼け止めを）塗らない」と告白。理由について、「毎日の努力よりも一発の化学技術、というポリシーで」「なので、もうシミできたらレーザーでブチンとやってしまえばいいという発想」と語った。
この発言に共演者からは、「説得力ある」「たしかにそれもあり」などの声が上がった。
【写真】「ほーんと顔ちっさ」“小顔ファッションの最終形態”を披露したバービー
この日は「美肌オバケ芸能人が大集結!!今すぐ役立つ超肌ケアSP」と題した内容で、バービーは美肌への意識が高い“最強！肌オバケ軍団”メンバーとして出演。これまで肌のために、高級外車1台ぶんの費用をかけたと紹介された。
そんな中バービーは、挙手をしながら「私、（日焼け止めを）塗らない」と告白。理由について、「毎日の努力よりも一発の化学技術、というポリシーで」「なので、もうシミできたらレーザーでブチンとやってしまえばいいという発想」と語った。
この発言に共演者からは、「説得力ある」「たしかにそれもあり」などの声が上がった。