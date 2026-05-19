『ジュラシック・ワールド』X-girlコラボTシャツが発売

ストリートブランド、X-girl（エックスガール）と『ジュラシック・ワールド』のコラボアイテムが2026年5月22日より発売される。

恐竜と人間の共存、そして制御不能に陥るパニックを描いたSFアクションの世界観を落とし込んだTシャツ2型を展開。映画鑑賞や関連カルチャーを通じて親睦を深めるコミュニティをイメージし、「X-girl CINEMA CLUB」のネームを付属した特別仕様だ。

X-girl｜JURASSIC WORLD S/S BABY TEE

（105262011043）7,150円(税込み)

カラー：WHITE/BLACK サイズS/M

フロントにはシリーズでも高い人気を誇る、ヴェロキラプトル“ブルー（Blue）”とジュラシック・ワールドのロゴをプリント。映画鑑賞や関連カルチャーを楽しむコミュニティをイメージし「X-girl CINEMA CLUB」のネームを裾に縫い付け、コレクションならではの特別感をプラス。 存在感のあるグラフィックがコーディネートの主役になるデザイン。

コンパクトなシルエットの半袖Tシャツで、デニムやカーゴパンツと合わせたカジュアルスタイルはもちろん、トレンド感のある着こなしが楽しめるのもポイント。

X-girl｜JURASSIC WORLD S/S TEE

（105262011044）7,150円(税込み)

カラー：WHITE/BLACK サイズ:S/M展開

フロントにはジュラシック・ワールドに登場する恐竜の写真をコラージュしたアートワークをプリント。

BABY TEEと同様に映画鑑賞や関連カルチャーを楽しむコミュニティをイメージし「X-girl CINEMA CLUB」のネームを裾に縫い付けました。 迫力のあるビジュアルが目を引くデザイン。

ボディはヴィンテージライクな風合いに仕上げており、スタイリングに抜け感が出るのもポイント。

デニムやカーゴパンツと合わせたカジュアルスタイルはもちろん、あえてきれいめアイテムと合わせたミックスコーデもおすすめ。

日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）・オンラインストアにて発売予定。