第3子出産の鈴木あきえ、小2長男が「相撲大会へ参加」立合いショット公開「立派に大きくなってる」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】タレントの鈴木あきえが5月18日、自身のInstagramを更新。相撲大会に参加した息子の写真を公開し、話題となっている。
【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「頼もしい姿にキュン」相撲大会での小2長男の姿
鈴木は「先日、息子相撲大会へ参加 幼稚園からのお友達や小学校のお友達も参加してて、みんなで盛り上がりました〜！」とつづり、写真を投稿。「2年生」のスタンプで顔を隠し、構えて立合いしている息子のモノクロ写真を披露している。さらに「子供達はいつもたくさんの発見や感動をくれますね〜」と嬉しそうなコメントでしめくくっている。
この投稿には「息子さん可愛すぎる」「親子の愛情が伝わってきます」「立派に大きくなってる」「頼もしい姿にキュン」「子供たちの成長って本当に素晴らしい」「素敵な思い出になりましたね」などと反響が寄せられている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子長男、2020年12月には第2子長女を出産。2026年2月にInstagramで第3子次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元「ブランチ」リポーター「頼もしい姿にキュン」相撲大会での小2長男の姿
◆鈴木あきえ、相撲大会に参加した息子の姿公開
鈴木は「先日、息子相撲大会へ参加 幼稚園からのお友達や小学校のお友達も参加してて、みんなで盛り上がりました〜！」とつづり、写真を投稿。「2年生」のスタンプで顔を隠し、構えて立合いしている息子のモノクロ写真を披露している。さらに「子供達はいつもたくさんの発見や感動をくれますね〜」と嬉しそうなコメントでしめくくっている。
◆鈴木あきえの投稿に反響
この投稿には「息子さん可愛すぎる」「親子の愛情が伝わってきます」「立派に大きくなってる」「頼もしい姿にキュン」「子供たちの成長って本当に素晴らしい」「素敵な思い出になりましたね」などと反響が寄せられている。
鈴木は、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子長男、2020年12月には第2子長女を出産。2026年2月にInstagramで第3子次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
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