「信じられない！」「普通にバケモン級」W杯メンバー落選の日本人MFの尋常ではない“偉業達成”にSNS驚愕！「W杯出て欲しかった」「何で連れて行かなかったのか」
オランダのNECに所属する日本代表MF佐野航大は、今シーズンのリーグ戦全試合フル出場を果たした。
３位フィニッシュと躍進したチームのボランチとして、攻守に躍動。そのプレゼンスは際立っていた。
インテンシティが高く、交代枠も５に増えた現代サッカーで、中盤の選手が１シーズンピッチに立ち続けるというのは、尋常ではない。怪我に強い身体、驚異的なスタミナはもちろん、どんな試合展開でも外されない圧倒的なパフォーマンス、監督からの厚い信頼がなければ、成し遂げられない。
さらに驚きなのは、マインツでプレーする兄の海舟も、同じくブンデスリーガ全試合フル出場を達成したという事実だ。兄が北中米ワールドカップのメンバー入りを果たしたのに対し、弟は落選となってしまったとはいえ、この偉業達成に、SNS上では次のような声が寄せられた。
「わあ、信じられない！」
「１番選手との接触が多いボランチでフル出場っていうのがすげーのよ」
「普通にバケモン級」
「（W杯に）何で連れて行かなかったのか不思議」
「できれば弟も選んでおいた方が良かったと思う。シャドーとボランチもできるし」
「佐野海舟はマジでやばい！と思ってたけど弟の航大もスタミナモンスターなんや」
「鉄人ブラザーズ」
「兄弟そろってこの稼働率は化け物すぎる」
「４年後は兄弟で代表に選ばれてほしい！」
「兄弟そろって欧州でこの稼働率は本当に異常レベル」
「兄弟でワールドカップ出て欲しかった」
とにもかくにも、恐ろしい兄弟である。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
３位フィニッシュと躍進したチームのボランチとして、攻守に躍動。そのプレゼンスは際立っていた。
インテンシティが高く、交代枠も５に増えた現代サッカーで、中盤の選手が１シーズンピッチに立ち続けるというのは、尋常ではない。怪我に強い身体、驚異的なスタミナはもちろん、どんな試合展開でも外されない圧倒的なパフォーマンス、監督からの厚い信頼がなければ、成し遂げられない。
「わあ、信じられない！」
「１番選手との接触が多いボランチでフル出場っていうのがすげーのよ」
「普通にバケモン級」
「（W杯に）何で連れて行かなかったのか不思議」
「できれば弟も選んでおいた方が良かったと思う。シャドーとボランチもできるし」
「佐野海舟はマジでやばい！と思ってたけど弟の航大もスタミナモンスターなんや」
「鉄人ブラザーズ」
「兄弟そろってこの稼働率は化け物すぎる」
「４年後は兄弟で代表に選ばれてほしい！」
「兄弟そろって欧州でこの稼働率は本当に異常レベル」
「兄弟でワールドカップ出て欲しかった」
とにもかくにも、恐ろしい兄弟である。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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