「足長すぎない？笑」指原莉乃、最新ショット公開！ 「相変わらずスタイルいいな」「全部かわいい」
タレントの指原莉乃さんは5月17日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つ私服ショットを公開しました。
【写真】指原莉乃の最新私服ショット
コメントでは「ネックレス、素敵ですね！」「何が良いって、さっしーの笑顔が最高です」「相変わらずスタイルいいな」「足長すぎない？笑」「はだしっろ」「ちょーかわいい」「ネックレスも洋服もジュースも莉乃ちゃんも全部かわいいです！！夏だね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】指原莉乃の最新私服ショット
「ちょーかわいい」指原さんは「ネックレスお気に入りです」とつづり、2枚の写真を投稿。水色のリブタンクトップにワイドデニム、青いキャップを合わせたカジュアルなコーディネートです。細いネックレスがアクセントになっており、かわいらしいです。2枚目の全身ショットでは、スタイルの良さが際立っています。
「夏させてもらいました！」3月25日にも「夏させてもらいました！」と、ノースリーブのトップスを着用した姿を披露していた指原さん。今回の投稿と同じキャップをかぶったショットも見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)