中日きってのロマン砲、石川昂弥は今度こそ本当に覚醒か？ホームランアーチストならではの弾道が話題

石川は長く覚醒が期待されている（C）産経新聞社

プロ入り後、一番の当たりだったのではないか。中日・石川昂弥が5月16日のヤクルト戦（バンテリンドームナゴヤ）で今季1号本塁打を放った。

【動画】石川は130メートル超えの豪快なアーチを放った

「7番・三塁」で先発出場。3回に相手先発、奥川恭伸の内角直球を捉え、今季1号をマーク。バックスクリーンの「106ビジョン」に映し出されたトラッキングデータを見て驚いた。「打球速度180.2km/h」「打球角度27.4度」「飛距130.1m」。どのデータを見ても文句なしの放物線が、レフトスタンド上段に突き刺さった。

地元出身のドラフト1位、しかも3球団競合の長距離砲とあって、石川に対する期待は半端じゃなかった。前後で入団した根尾昂、岡林勇希、郄橋宏斗らと共に新たなドラゴンズを作ってくれる──。そう願う声は本当に多かった。

ただ、高卒7年目を迎えて、高いポテンシャルを活かしきれているとは思えない。故障渦に巻き込まれたり、極度の打撃不振に陥ったり……。公称186cm100kgの身体から滲み出る「大物感」こそ残っているが、2023年の「打率.242、13本塁打、45打点」がキャリアハイになっているのは寂しい。

今季も開幕一軍でスタートしたが、スタメンに抜擢された3月31日の本拠地開幕戦（巨人戦）で不発。捉えたと思った打球が全然飛ばない様子に業を煮やしたのか、首脳陣はファーム行きを即決。石川は多くの実戦に出る中で感覚のすり合わせを行なっていった。

ファームでは5月10日の西武戦（カーミニーク）で本塁打含む3安打2打点、12日のオイシックス戦（ナゴヤ球場）でも再び3安打を放ち、状態が上がってきたタイミングで5月13日に再び一軍昇格を果たした。