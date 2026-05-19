「振り切る選手がこんなにいたかなと」なぜ池山ヤクルトは快進撃を続けられるのか　球界OBの考察「しっかりスイングしている」「当てにいかない」

池山監督も柔軟な起用で選手の背中を押している（C）産経新聞社

ヤクルトが好調を維持している。

週末の中日3連戦を勝ち越し、最多タイの貯金10で首位キープ。2位の阪神に2差をつけている。

【徹底分析】ヤクルトの強さは本物 ︎３回終了時にリードしていたら”勝率100%”なぜ今季のヤクルトは強いのか ︎阪神2位も昨年同様に独走できない理由とは…【セ・リーグ編】

投打がかみあって快進撃を続けているチームには球界内からも考察の声が上がっている。

現役時代は日本ハム、阪神で活躍、引退後は阪神、中日でヘッドコーチを歴任した片岡篤史氏が5月15日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。「【徹底分析】ヤクルトの強さは本物!?3回終了時にリードしていたら“勝率100％”なぜ今季のヤクルトは強いのか!?阪神2位も昨年同様に独走できない理由とは…【セ・リーグ編】」と題した動画を更新。ヤクルトの戦いぶりに独自の考察を加えている。



ヤクルトの躍進の要因にまず片岡氏は「ピッチャー陣の出来がいいよね」と言及。特に注目したのは6回までリードしていたら、かなりの確率で逆転されていないという点。

「キハダ、清水、荘司、星」と新加入の守護神ホセ・キハダを筆頭に「後ろがしっかりしている、勝てる試合をしっかり勝てていることが大きい」と救援陣の奮闘をたたえた。

さらに先発陣においてもハーラートップタイの5勝をマークしている左腕、山野太一、同じく5勝をマークした松本健吾と、ともに打者に向かっていく姿勢が見えるとした。