G-SHOCKのなかでも、より過酷な環境下での使用を想定したMASTER OF G。

MUDMASTERは防塵・防泥構造と耐振動構造を強化したラインですが、新作の「GWG-B1000MG “Magma Gold”」は、流動するマグマの赤とオレンジ、そのマグマが固化して生まれるゴールドに着想を得たスペシャルカラーが特徴です。

樹脂素材はバイオマスプラスチックを採用しており、環境にも配慮されています。

ゴールド＆レッドが醸し出す個性

Image: G-SHOCK

ケースだけでなく、リューズやボタンは気密性や堅牢性を考慮してかなりゴツめ。ケースサイズも52.1mmと非常にボリュームがあります。インデックスや針は赤とオレンジ、メタルパーツには複数の金色系IP加工を施しており、ヘビーデューティでド派手＆強面なデザインに仕上がっています。バンドは地層の断面をイメージした異なる色の樹脂を混ぜ合わせているのも技アリです。

機能的にはモバイルリンクや電波ソーラーに加えて、MASTER OF Gならではのトリプルセンサーによって方位、気圧・高度、温度情報が取得できます。またアプリ「CASIO WATCHES」で設定した地点の方角を指針するロケーションインジケーター機能も搭載しており、簡易ナビとしても使えます。

Image: G-SHOCK

ブラック地に金＆赤の配色はやはり映えますね。これだけ大きな時計だと存在感もアピールできるし、アウトドアウォッチとしては最強の1本です。

スペシャルパッケージ仕様になっており、価格は14万3000円です。

Source: G-SHOCK