ソフトバンクは、同社最大規模の法人向けイベント「SoftBank World 2026」を7月14日に開催すると発表した。また、特別講演などのオンライン視聴の申し込み受け付けを「SoftBank World 2026」公式サイトで開始した。

「SoftBank World」は今年で15回目の開催となる。今回のテーマは「- AX for Japan - 未来をつくる力が、ひとつになる場所。」だ。

企業変革を加速させるAX（AIトランスフォーメーション）の推進に向けた講演のほか、ソフトバンクが推進するAXインテグレーターとしての取り組み、自律型AIやフィジカルAI、ソブリンクラウド、セキュリティなどを紹介する。

ソフトバンクグループの孫正義会長やソフトバンクの宮川潤一社長による特別講演は、開催当日にオンラインでライブ配信される。特別講演のスケジュールは、孫正義会長が10時～11時、宮川潤一社長が11時～12時の予定。また、事前に収録した20以上の講演も配信される。

7月21日～8月31日には、特別講演のほか、各分野の専門家やソフトバンクのグループ会社による講演内容がオンデマンドでも配信される予定。

「SoftBank World 2026」公式サイトで8月31日までに参加登録をした法人は、無料でオンライン視聴できる。