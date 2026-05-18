はんにゃ. 川島章良、ブレイク時の月収を暴露 予約は3ヶ月待ち…“転身”後の驚きの年収も明かす
お笑いコンビ・はんにゃ.の川島章良（44）が、17日放送のABEMA『ななにー地下ABEMA』に出演。2009年のブレイク時の月収や芸人時代のギャラ事情を明かしたほか、鮨職人として成功した現在の年収についても語った。
【写真】鮨職人へ転身！現在のはんにゃ. 川島章良
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による同番組の「#118」では、新企画「転職して人生激変！？年収HIGH＆LOW」を放送。転職によって人生が大きく変化した5人のゲストが登場し、転職前後のリアルな年収を公開した。
その中で登場した川島は、お笑い芸人として活動を続けながら鮨職人としても活躍する現在の生活を紹介。2009年の大ブレイク時について「月収500万円だった」と振り返り、芸歴21年の平均年収は800万円だったと明かした。
さらに当時の人気ぶりについて、「他の事務所だったら多分10億円稼いでたって言われていた」と発言。スタジオから驚きの声が上がる中、芸人として絶頂期を迎えていた頃の収入事情を赤裸々に語った。
川島が鮨職人を目指したきっかけは、有名鮨店の大将からの言葉だったという。「カウンター越しに1対1でお客さんと接するから、空気を読んで場を盛り上げられる芸人に向いている」と背中を押されたことが転機になった。
現在は東京・恵比寿で週2日、高級鮨店を間借りする形で営業。2万5000円のコースを提供し、予約は3ヶ月待ちの人気ぶりとなっている。鮨職人としての年収は、芸人時代の平均の倍となる「1600万円」まで上昇したと明かし、見事な転身にスタジオも驚きを見せた。
【写真】鮨職人へ転身！現在のはんにゃ. 川島章良
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾による同番組の「#118」では、新企画「転職して人生激変！？年収HIGH＆LOW」を放送。転職によって人生が大きく変化した5人のゲストが登場し、転職前後のリアルな年収を公開した。
その中で登場した川島は、お笑い芸人として活動を続けながら鮨職人としても活躍する現在の生活を紹介。2009年の大ブレイク時について「月収500万円だった」と振り返り、芸歴21年の平均年収は800万円だったと明かした。
川島が鮨職人を目指したきっかけは、有名鮨店の大将からの言葉だったという。「カウンター越しに1対1でお客さんと接するから、空気を読んで場を盛り上げられる芸人に向いている」と背中を押されたことが転機になった。
現在は東京・恵比寿で週2日、高級鮨店を間借りする形で営業。2万5000円のコースを提供し、予約は3ヶ月待ちの人気ぶりとなっている。鮨職人としての年収は、芸人時代の平均の倍となる「1600万円」まで上昇したと明かし、見事な転身にスタジオも驚きを見せた。