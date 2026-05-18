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【最新CPU】高性能なCoreUltraシリーズ3を搭載する「Minisforum M2」をレビュー。すごい性能で文句なしですね！Copilot+ PCですよ。

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IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」にて「【最新CPU】高性能なCoreUltraシリーズ3を搭載する「Minisforum M2」をレビュー。すごい性能で文句なしですね！Copilot+ PCですよ。」と題した動画を公開した。動画では、最新のインテル Core Ultra 7 356Hを搭載したミニPC「Minisforum M2」を詳細に検証し、コンパクトながら圧倒的なパフォーマンスを持つその魅力を解説している。



戸田はまず、本体のデザインと仕様に言及。樹脂製ながら艶消しシルバーの筐体は「チープな感じもしない」と評価。重量約506gという軽さも相まって、「実家に帰る時に持参したり」と気軽に出先で利用できる携帯性の高さを指摘した。また、インターフェースについても前面にUSB4、背面に2.5Gの有線LANを2基備えるなど、十分な拡張性を持っていると説明する。一方で、「背面にもできればType-Cが1個欲しかった」と、実用面での率直な要望も漏らした。



性能面に話題が移ると、各種ベンチマークテストのスコアを公開。「Cinebench R23」でのマルチコアスコアが18706を記録し、「シングルコアが2000を超えている。文句なしでしょう」と、その処理能力の高さを絶賛。「この小さなボディでこれだけの性能が出ている」と感嘆の声を上げた。さらに、本機が「Copilot+ PC」に対応している点にも触れ、NPUとGPUの合計演算能力が90TOPSに達することを紹介。AI処理においても強力なポテンシャルを持つと分析した。



独自の視点として戸田が特に高く評価したのが、優れた放熱設計である。ベンチマーク実行中の本体温度をサーモグラフィカメラで計測し、一番高いところでも約32度に保たれていることを確認。「どこを触っても熱くなっていない。放熱が非常によく設計されている」と感心し、全体に温度が上がらないことは機器が長持ちする可能性が高いと独自の説を展開した。



動画の終盤、戸田はメモリ32GB、1TBのSSDを搭載したモデルの価格が187,199円であることに触れ、「価格も妥当」と結論付け、総合評価として「78点」という高得点を与えた。最新鋭のCPUと優秀な冷却性能を詰め込んだ本機は、省スペースとハイパフォーマンスを両立させたいユーザーにとって、有力な選択肢となりそうだ。