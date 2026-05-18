＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館

【映像】腕1本で172キロを“ぶん投げる”細マッチョ力士

体重95.7キロの“細マッチョ”力士が左手一本で172キロをぶん投げた。目を疑う光景に国技館がざわめき、「凄い！」「やば」などとファンが興奮の声を上げた。

それは、幕下四十九枚目・欧山田（鳴戸）と幕下四十六枚目・三重ノ富士（伊勢ヶ濱）の一番で起こった。

欧山田は身長182.1センチ・体重95.7キロと、比較的スリムな体躯で、過去にはレスリング部に所属し大学時代にフリースタイル86キロ級のアジア大会で優勝した実績を持つ。筋骨隆々で“異色の力士”として注目を集めている。

一方、三重ノ富士は身長179.5センチ、体重172.7キロと大柄。令和五年九月場所から3場所にわたり十両も経験している実力者だ。

欧山田はそんな172.7キロの巨漢を左手一本で豪快に投げた。立ち合い、様子を探る欧山田だったが、三重ノ富士と組むと、腰で壁を作りつつ、左手で後ろまわしを掴み、そこから豪快にぶん投げた。決まり手は下手投げ。そのダイナミックな取組に館内は大きな歓声が起こった。欧山田は3勝目、三重ノ富士は2敗目を喫した。

目を疑うような細マッチョ力士の豪快な取組。ファンも「凄い！」「やば」「おっしゃ！」「体幹つよ」「おお！」など語彙を失ったかのように短めの驚きの声を上げていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）