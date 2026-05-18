◇プロ野球セ・リーグ 巨人1ー0DeNA（5月17日、東京ドーム）

今季初の3連投となった巨人のライデル・マルティネス投手。阿部慎之助監督や杉内俊哉投手チーフによりますと、自らの強い意志で「セーブシチュエーションだったら、投げたい」と申し出たということです。

「ジャイアンツが自分をとった理由は、試合でセーブをあげてほしいということだと思う。自分としては常にそのために準備して、セーブをあげて、優勝する、チームに貢献する。それが自分を必要としてくれた理由なので、しっかり応えられるようにという思いで常にモチベーションを高く持ってやっています」

とはいえ、やみくもに3連投に手を挙げるのではなく、自分の体と相談しながら。この日も練習してから首脳陣と話し合うことを決めていたそうで、「練習してみて、体の状態は悪くなかったし、試合で投げられそうな感覚だったので、『行かせてください』と伝えました」とマルティネス投手は明かしました。

これでセーブ数は13。ヤクルトの守護神、キハダ投手に並んでリーグトップとなっています。