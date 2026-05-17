米企業のRotoWear社が公式Xで販売告知を行った

ホワイトソックス・村上宗隆内野手の新しいグッズが誕生した。スポーツを題材としたアパレルを手がける米企業「RotoWear」社が15日（日本時間16日）、公式X（旧ツイッター）で村上をモチーフとした「サウスサイド・サムライ Tシャツ」の販売告知を行った。そこには、本塁打王への“期待”が込められているようだ。

同社が発表したTシャツは、村上を象徴する“侍”をコンセプトにしたデザインとなっている。価格は30ドル（約4700円）に設定され、カラーはブラックを採用。中央には鎧兜の角が生えた侍の顔が描かれ、「MURAKAMI」と文字が大きく配置されている。

同社は商品の説明欄で「私たちはムラカミ・ムネタカがシカゴで本塁打数をリードすることを確信している！」と自信たっぷりに綴った。メジャー1年目からアーチを量産し、一躍センセーションを巻き起こしている。

販売を開始した日には快音が聞かれなかったが、一夜明けて16日（同17日）の本拠地カブス戦では、7試合ぶりとなる16号を放つと、第3打席では17号を叩き込んだ。メジャー移籍後初の2打席連発アーチで、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抜いて本塁打数リーグトップに立った。

ちなみに、同社は4月下旬に黒を基調とした「Murakami-sama T-Shirt」も販売した。開幕から2か月で早くも2作目となっている。（Full-Count編集部）