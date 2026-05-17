昨今ブームになっている「ひとり旅」。成人した3人の子をもち、現在はひとり暮らしをしている著述家の中道あんさんも、50代からひとり旅にハマっているそう。しかし、60歳での海外ひとり旅での“ある失敗”から、身軽に旅をするための工夫を凝らすように。今回、60代以降からのひとり旅を充実させるために、「やめてよかったこと」を中道さんに教えてもらいました。

1：「移動の負担」を感じることはやめた

今年の旅始めは、4月に行った奥日光でした。旅の準備はまず、新幹線の座席シートの確保から。自分が座りたい席を選んでおくと、それだけで安心できます。

【写真】国内旅行で持っていくバッグと中身

奥日光へは、大阪から6時間という長旅でしたが、新幹線をうまく乗り継げたので、移動の負担は驚くほど感じませんでした。移動中は読書など、自分の時間として楽しむようにしています。

今回、乗り換え時間が30分と短かったので、駅にあった名物の宇都宮餃子の店でさっと食事をすませました。荷物が少なければ、こうした小回りのきく動きもできるのが、身軽な旅のよさだと感じています。

荷物が大きいと、駅で預ける手間もかかるなど、移動時に負担に感じるので、国内の1泊旅ならトートバッグで身軽に行くようにしています。

奥日光では、何度も訪れている場所なので観光はせず、湖畔を散歩したり、部屋で朝食をゆっくり楽しみました。ひとり旅をするときは、目的を1日に1つか2つにしぼって、欲ばらないようにしています。

2：「大きなスーツケース」を持っていくのをやめた

普段から、持ちものは少ない方です。大阪のおばちゃんですが、飴玉がバックから出てくることはありません。ハンカチをもつけれど、ティッシュはもたない。旅では、兼用できる携帯用のペーパーナプキンをもって行きます。

荷づくりの基本は、「あれば便利、なくてもどうにかなる方法」を考えるようにするのが、私のモットー。

メイク道具は、旅用に小さなパレットを準備しますし、海外旅行のときはまつげパーマをかけてビューラーは置いていきます。

お財布をもたずにチェーンウォレットを肩からかけて、口紅、スマホ、現金はいつでも取り出せるようにしています。化粧直しは、口紅1本あればいい。それ以外のものをトートバッグにつめます。

●60代、海外ひとり旅での「大失敗」

じつは、旅を荷物を最小限にしようと決めたのは、還暦旅行でパリにひとり旅をしたときのことが、きっかけでした。

初めての海外ひとり旅で気持ちが高まり、いちばん大きなスーツケースを持っていきました。行くときは、半分は空っぽでしたが、帰りは全体重をトランクのフタに乗せて、ジッパーを閉めなければならないほどの大荷物に。それでもたりずに、大きなボストンバッグにもいろいろとつめ込みました。

そしたら、タクシーのトランクに運転手さんひとりでは持ち上げられなかったのです。空港での移動も重くて…大変でした。カフェを探すのだって、スーツケースとボストンバッグを引っ張って行かなきゃならないので、もうぐったり。

この失敗に懲りて、翌年は小ぶりなスーツケースで。

でも、帰りの乗り継ぎで荷物のピックアップに時間がかかり、次の飛行機に乗り遅れてしまいました。

このときは、友人もいたので、連絡を取り合ってどうにか次の便に乗ることができました。でも、すごくハラハラしますよね。これがひとりだったら、どうしていただろう。

この教訓を生かして、機内持ち込みサイズで2週間の海外旅行にチャレンジしたら、移動がとてもスムーズに。そして、不便なことはなにひとつありませんでした。

今年も、ヨーロッパ旅行を予定していますが、機内持ち込みサイズで行くつもりです。

3：“ばらまき”用のお土産を買うのをやめた

初めて行ったパリ旅行では、

「もう一生来られないかもしれない。だから、今ここで買わなきゃ」

「せっかくだから、いつもお世話になっているあの人にも、お土産を届けたい」

「あの人にあげるのなら、この人にも…」

といって、どんどんと買い込んでいたら、すごい量になりました。

私なりに、「おいしそうなもの」「かわいいと思うもの」を考えて購入していますが、相手にとって、もらってうれしいとは限らないんですよね。だからと言って、ひとりひとりの好みを聞いて探していたら、とんでもなく時間を奪われてしまいます。

しかも、「お礼に」と言ってお返しを用意してくれる友人もいました。これには、こちらが恐縮してしまいました。

なので、去年は、留守中に犬の世話をしてくれた家族だけにしか、お土産は買いませんでした。

お土産を配るというのは、その昔、海外旅行が珍しかった時代のならわしだと思うんです。せっかく、現地で時間をかけて選んで買ったものを、近所のスーパーで見つけてしまったときのショックといったら、本当に「ガクっ」ときます。

なので、「せっかくだから」という気持ちは封印して、「これは！」と思うものを選んで買うようになりました。

旅の荷物はとにかく「最小限」に限ります。もしたりなければ、現地調達するくらいの気楽さがいいです。なにも買わないつもりで行ったら、買うときには慎重になります。

少したりないくらいが、ちょうどいいのかもしれません。