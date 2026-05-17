サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に選出されたＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が１７日、都内で会見を行った。会見後には妻でタレントの平愛梨（４１）と４人の息子がサプライズ登場。長友は長男から花束を贈られ「ありがとう〜」と満面の笑みを浮かべた。

４人の子どもたちは「ほぼ父の遺伝子」と書かれたＴシャツを着て登場。妻の平愛梨とともに６人で「５」のポーズを取って撮影に応じた。

５大会目を目指す上で、３月に負傷で離脱したことに触れ、苦しい思いも明かした長友。会見では妻の支えに感謝の言葉を語った。「妻の愛梨がメンタルモンスター。とにかく愛梨には助けられた。彼女を見て強くなって、僕も成長できた」と説明。選出発表後にはすぐ連絡を入れたといい「泣いて喜んでいました。ありがとう。これからまたがんばっていこうと話しましたね」と明かした。

退場時には長男が「もう終わり？」と呟き、会場は爆笑。そのまま帰り際には長友が場を盛り上げる際にやるポーズをモノマネして盛り上げた。長友も「遺伝子やばいね」と、笑っていた。

◇長友佑都（ながとも・ゆうと）１９８６年９月１２日、愛媛県西条市出身。東福岡高から明大を経て在学中の２００８年にＦＣ東京入り。１０年からイタリア１部のチェゼーナ、インテル、トルコ１部のガラタサライ、フランス１部マルセイユでプレー。２１年９月にＦＣ東京復帰。０８年に日本代表デビュー。２２年のカタールＷ杯で日本選手最多に並ぶ４度目のＷ杯出場を果たした。歴代２位の国際Ａマッチ通算１４４試合出場４得点。１７０センチ、６８キロ。利き足は右。妻はタレントの平愛梨。