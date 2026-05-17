ヤクルトで活躍した野球評論家・古田敦也さんが１７日放送のテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」（日曜・午後１時５５分）に出演。ＭＣの浜田雅功に「小室ファミリー」の先輩であることを明かす一幕があった。

１９９３年、西武を破って日本シリーズを制するなど絶頂期を迎えていた１９９４年、小室哲哉氏プロデュースの「Ｘｅｎｏ〜見知らぬ人」で歌手デビューを飾っていたことが明かされると、「いい曲なんですよ」とご満悦の表情を浮かべた古田氏。

この言葉に、９５年、同じく小室氏プロデュースの「ＷＯＷ ＷＡＲ ＴＯＮＩＧＨＴ〜時には起こせよムーヴメント〜」で歌手デビューを飾っている浜田は古田氏がスーツ姿で決めたジャケットを見て「調子乗ってるな〜！ また、シブい感じで撮ってもらって〜」とチクリ。

「浜田さん、（デビューは）９５年。俺、９４年」と「小室ファミリー」の先輩であることを強調した古田氏に浜田は「腹立つ〜！」と苦笑。「でも、俺の方が売れたし」と売り上げ２３３万枚を強調しつつ「これは？」と「Ｘｅｎｏ」の売り上げを問いかけ。古田氏は恥ずかしそうに「３万枚くらい…」と、つぶやいた。

ちなみに番組が小室氏に取材したところ「何も覚えていないので、お答えしようがない」という冷たい？答えが…。これには古田氏も「小室ファミリーなんですけどね」と寂しげにつぶやいていた。

同番組はトップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレビ朝日に残る膨大な貴重映像をひも解きながらアスリートの栄光と挫折、そしてその裏に秘められた“悔しさ”“涙”“岐路”“家族”“選択”といった人間ドラマに深く迫っていく内容。