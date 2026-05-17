『大谷翔平 × 高崎だるま』/ フルサイズミラーレスカメラ「EOS R6 V」【まとめ記事】
世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社は、2026年5月15日（金）より、「大谷翔平×高崎だるま」のお申し込み受付をMLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下「MLB SHOP」）にて開始する。世界を舞台に、前人未到の二刀流で歴史を塗り替え続ける大谷翔平選手。その輝かしい活躍の裏には語られざる努力がある。幾度もの手術やリハビリ、周囲の逆風に立ち向かってきた姿は、まさに”不屈の精神” そのもの。大谷選手が切り拓く道と、日本の伝統工芸品「高崎だるま」が受け継ぐ「七転八起」の教え。時代を超えた二つの魂が共鳴し、特別なコラボレーションが実現した。
キヤノンは、多様化する動画制作ニーズに応える「EOS/PowerShot V series」で初めてフルサイズセンサーを搭載した“EOS R6 V”と、フルサイズ対応RFレンズで初めてパワーズームを内蔵した標準ズームレンズ“RF20-50mm F4 L IS USM PZ”を2026年6月下旬に発売する。「EOS/PowerShot V series」のラインアップをさらに拡充するフルサイズミラーレスカメラ“EOS R6 V”は、高い動画性能に加え、内蔵冷却ファンやフラットボディー、縦位置撮影対応により、本格的な映像制作を追求したいクリエイターのニーズに応える。
■プロジェクト支援の募集スタート！「JBL BandBox Solo」「JBL BandBox Trio」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ・カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1を誇る「JBL」より、AIによるボーカルおよび楽器のステム分離機能を本体に搭載したポータブルアンプ＆Bluetoothワイヤレススピーカー「JBL BandBox Solo」「JBL BandBox Trio」を、CCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて、2026年5月13日（水）10時より日本導入に向けたプロジェクト支援の募集を開始した。
■とまらないやつ！しっとり濃厚、ガツンと旨辛「背徳の純レバ丼」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2026年5月13日(水)より期間限定メニュー『目玉焼き純レバ丼』を販売開始した。ニンニクベースの特製ダレがガツンと効いた、食欲を一気に引き上げる一杯に仕上げた。
■SNS時代の動画クリエイター向け！フルサイズミラーレスカメラ「EOS R6 V」
キヤノンは、多様化する動画制作ニーズに応える「EOS/PowerShot V series」で初めてフルサイズセンサーを搭載した“EOS R6 V”と、フルサイズ対応RFレンズで初めてパワーズームを内蔵した標準ズームレンズ“RF20-50mm F4 L IS USM PZ”を2026年6月下旬に発売する。「EOS/PowerShot V series」のラインアップをさらに拡充するフルサイズミラーレスカメラ“EOS R6 V”は、高い動画性能に加え、内蔵冷却ファンやフラットボディー、縦位置撮影対応により、本格的な映像制作を追求したいクリエイターのニーズに応える。
■伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社は、2026年5月15日（金）より、「大谷翔平×高崎だるま」のお申し込み受付をMLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下「MLB SHOP」）にて開始する。世界を舞台に、前人未到の二刀流で歴史を塗り替え続ける大谷翔平選手。その輝かしい活躍の裏には語られざる努力がある。幾度もの手術やリハビリ、周囲の逆風に立ち向かってきた姿は、まさに”不屈の精神” そのもの。大谷選手が切り拓く道と、日本の伝統工芸品「高崎だるま」が受け継ぐ「七転八起」の教え。時代を超えた二つの魂が共鳴し、特別なコラボレーションが実現した。
■世界初！※1 なでるようにそれる！カミソリ「なでそり」発売
グローバル刃物メーカーの貝印株式会社は、「なでそり 」を2026年5月11日（月）より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などにて※2発売する。肌をなでるように、円を描きながら大きく動かすことで毛がそれるカミソリ。刃に2つの樹脂ガードをつけることによって、刃が直接肌に触れにくく安心して使用できる。従来のT字カミソリに比べて、カミソリを動かす方向を意識せずに全方向から毛がそれるように正多角形に配置された刃を採用した。身体を濡らさずに使えるため、準備がいらず手軽に使用でき、場所を問わずどんなところでも安心して使用できる。
■ITライフハック
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・高さ190cm対応！床置きタブレットスタンド
■プロジェクト支援の募集スタート！「JBL BandBox Solo」「JBL BandBox Trio」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ・カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1を誇る「JBL」より、AIによるボーカルおよび楽器のステム分離機能を本体に搭載したポータブルアンプ＆Bluetoothワイヤレススピーカー「JBL BandBox Solo」「JBL BandBox Trio」を、CCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて、2026年5月13日（水）10時より日本導入に向けたプロジェクト支援の募集を開始した。
■とまらないやつ！しっとり濃厚、ガツンと旨辛「背徳の純レバ丼」
とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、株式会社トビラダイニングは、「肉めし岡もと」にて、2026年5月13日(水)より期間限定メニュー『目玉焼き純レバ丼』を販売開始した。ニンニクベースの特製ダレがガツンと効いた、食欲を一気に引き上げる一杯に仕上げた。
■SNS時代の動画クリエイター向け！フルサイズミラーレスカメラ「EOS R6 V」
キヤノンは、多様化する動画制作ニーズに応える「EOS/PowerShot V series」で初めてフルサイズセンサーを搭載した“EOS R6 V”と、フルサイズ対応RFレンズで初めてパワーズームを内蔵した標準ズームレンズ“RF20-50mm F4 L IS USM PZ”を2026年6月下旬に発売する。「EOS/PowerShot V series」のラインアップをさらに拡充するフルサイズミラーレスカメラ“EOS R6 V”は、高い動画性能に加え、内蔵冷却ファンやフラットボディー、縦位置撮影対応により、本格的な映像制作を追求したいクリエイターのニーズに応える。
■伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社は、2026年5月15日（金）より、「大谷翔平×高崎だるま」のお申し込み受付をMLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下「MLB SHOP」）にて開始する。世界を舞台に、前人未到の二刀流で歴史を塗り替え続ける大谷翔平選手。その輝かしい活躍の裏には語られざる努力がある。幾度もの手術やリハビリ、周囲の逆風に立ち向かってきた姿は、まさに”不屈の精神” そのもの。大谷選手が切り拓く道と、日本の伝統工芸品「高崎だるま」が受け継ぐ「七転八起」の教え。時代を超えた二つの魂が共鳴し、特別なコラボレーションが実現した。
■世界初！※1 なでるようにそれる！カミソリ「なでそり」発売
グローバル刃物メーカーの貝印株式会社は、「なでそり 」を2026年5月11日（月）より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などにて※2発売する。肌をなでるように、円を描きながら大きく動かすことで毛がそれるカミソリ。刃に2つの樹脂ガードをつけることによって、刃が直接肌に触れにくく安心して使用できる。従来のT字カミソリに比べて、カミソリを動かす方向を意識せずに全方向から毛がそれるように正多角形に配置された刃を採用した。身体を濡らさずに使えるため、準備がいらず手軽に使用でき、場所を問わずどんなところでも安心して使用できる。
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