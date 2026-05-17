山下リオ、衝撃体験を告白…“2発の平手打ち”「意識が飛びかけた」 主演映画『トランジット・イン・フラミンゴ』撮影で

山下リオ、衝撃体験を告白…“2発の平手打ち”「意識が飛びかけた」 主演映画『トランジット・イン・フラミンゴ』撮影で