26-27シーズンの新ユニフォームを発表

FC岐阜は5月17日、2026-27シーズン明治安田J3リーグで着用する新ユニフォームのデザイン決定および予約受付が決定したと発表した。

ユニフォームコンセプトとして、FP1stとGK1stにはスローガンの「Aim High（エイム ハイ）」から高みを目指し続けることを視覚化したグラデーションのデザインを採用。溶け込んでいく色彩は、限界を決めない可能性の広がりを表している。また、新たな試みとしてエンブレムを胸の中心へ配置した。

FP2ndとGK2ndは、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館とのコラボレーションにより誕生した特別な1着。1stユニフォームで高みを目指したその先にある空と宇宙を表現し、宇宙の地平線の先に広がるまだ見ぬ高みを目指すデザインとなっている。

ユニフォームサプライヤーは三敬株式会社が継続し、ブランドは「RAZZOLI（ラッツォーリ）」となる。製造から販売まで「MADE IN 岐阜」のこだわりを掲げ、地元の伝統的なアパレル繊維産業と手を取り合ったアイテムを展開する。（FOOTBALL ZONE編集部）