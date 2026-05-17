長野県初導入、品質を可視化！ GNN Machinery Japan スマートアジテーター(R)

記事ポイント GNN Machinery Japan 株式会社が、ICTを活用した生コンクリート品質管理装置「スマートアジテーター(R)」を長野県内の工事で初適用しますアジテーター車ドラム内のスランプ・温度・空気量・積載量などを10〜30秒間隔で取得し、クラウド上で確認できます長野県伊那市の橋梁下部工事で、品質向上、ロス削減、配車最適化、現場・工場の省力化の効果が確認されます GNN Machinery Japan 株式会社が、ICTを活用した生コンクリート品質管理装置「スマートアジテーター(R)」を長野県内の工事で初適用しますアジテーター車ドラム内のスランプ・温度・空気量・積載量などを10〜30秒間隔で取得し、クラウド上で確認できます長野県伊那市の橋梁下部工事で、品質向上、ロス削減、配車最適化、現場・工場の省力化の効果が確認されます

GNN Machinery Japan が、ICT技術を活用した生コンクリート品質管理装置「スマートアジテーター(R)」の長野県内初となる現場導入事例を発表します。

守屋建設の工事現場では、運搬中の生コンクリート情報をリアルタイムに把握し、施工品質管理に活用します。

長野県伊那市の橋梁下部工事を舞台に、建設現場の品質管理と省力化を支えるデバイスとして導入されています。

GNN Machinery Japan 「スマートアジテーター(R)」





実施日：令和8年4月24日 金曜日実施場所：長野県伊那市発注者：長野県 伊那建設事務所工事名：令和7年度 防災・安全交付金(街路)工事工事場所：(都)環状北線 伊那市 山寺〜中央1工区工事内容：橋梁下部工 P1橋脚 H＝13.4 mの橋梁下部工事工事期間：令和7年9月2日〜請負額(当初)：162,998,000円受注者：守屋建設株式会社プロジェクトパートナー：合同会社yasstyle、株式会社大和興業、炭平興産業株式会社、GNN Machinery Japan 株式会社

「スマートアジテーター(R)」は、アジテーター車ドラム内の生コンクリートの状態をリアルタイムに計測、記録する品質管理装置です。

今回の導入では、システムを取り付けた車両が運搬中の生コンクリート情報を取得し、スランプロス予測による品質向上とロス削減に役立てられます。

現場と工場では、取得データが配車最適化や省力化にもつながり、建設現場でのICT活用の具体的な効果が確認されています。

長野県内初の現場導入





打設最終日には現場見学会が開催され、長野県土木施工管理技士会伊奈支部の土木関係者らが来場します。

見学会では、システムの概要、有用性、省力化の仕組みが現場で紹介され、施工現場でデータを扱う流れが共有されます。

現場導入の対象となった工事は、長野県による伊那市内での発注工事です。

データ取得の仕組み





「スマートアジテーター(R)」は、アジテーター車ドラム内の生コンクリートのスランプ、コンクリート温度、積載量などを計測します。

データは10〜30秒間隔で取得され、ディスプレイなどに表示されたあと、4G回線を使ってクラウドにアップロードされます。

時系列にグラフ化されたデータは、インターネットを介して施工現場や工場から閲覧でき、必要に応じてエクセルファイル形式でダウンロードできます。

車両に搭載される構成機器





センサー：圧力、温度測定、ジャイロなどを担いますコントロールユニット：データ演算とBluetooth送信モジュールを内蔵しますソーラーパネル：電源供給バッテリーを内蔵した電源ユニットですディスプレイ：データを受信、表示する外部表示装置ですI/O box：ディスプレイとケーブルで接続され、ゲートウェイにデータを送信しますタブレット：運転席での確認端末と、取得データをサーバに送信するゲートウェイとして機能します

アジテータ車には、ドラム内の状態を測るセンサー類と、データを表示・送信する機器が組み込まれます。

運転席のタブレットでは生コン情報を確認でき、車両外部のディスプレイにもスランプ、温度、積載量、ドラム回転速度、方向などが表示されます。

現場と工場で使える出力データ





管理画面では、スランプ125、温度24.6、体積4.5などの数値がダッシュボード形式で表示されます。

地図上の車両位置情報と生コン情報を合わせて確認でき、当日運行開始から確認時点までの情報はグラフ表示やエクセルデータとして扱えます。

現場入退場時間などの車両位置情報も表示されるため、配車管理と品質管理を同じデータ基盤で扱えます。

開発背景と採用実績

「スマートアジテーター(R)」は、アメリカ合衆国に本社を置く生コンプラント制御システム会社Command Alkon社との共同開発により、日本独自仕様を盛り込んで約5年の歳月をかけて開発された日本初のシステムです。

国内ゼネコン11社との共同実験研究会では、実証実験を通じて装置の性能が確認されます。

本装置は、国土交通省新技術情報提供システムにNETIS登録番号CB-240013 -Aで登録され、建設材料性能証明としてGBRC 材料証明第22-04号も取得しています。

技術研修で扱われた内容

スマートアジテーターの概要と仕組みドラム内センサーによる性状記録の仕組みクラウド連携とシステム構成性状データ：スランプ、温度、空気量、積載量運行データ：現在位置、ドラム回転、作業状況データ活用：スランプロス予測による品質向上とロス削減

技術研修では、ドラム内センサーによる性状記録、クラウド連携、リアルタイム取得データの見方がプログラム化されます。

生コンの性状データと車両の運行データを組み合わせることで、工事中の品質確認と作業状況の把握が進められます。

「スマートアジテーター(R)」は、普通コンクリート、高流動コンクリート、再生骨材コンクリート、環境配慮型コンクリートなど、各種コンクリートの運搬から荷卸し時の品質確認で採用事例があります。

10〜30秒間隔で取得されるデータとクラウド閲覧機能は、現場と工場が同じ情報を確認する品質管理の仕組みを支えます。

GNN Machinery Japan 「スマートアジテーター(R)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「スマートアジテーター(R)」は何を計測しますか？

A. 「スマートアジテーター(R)」は、アジテーター車ドラム内のスランプ、コンクリート温度、積載量などをリアルタイムに計測、記録します。

Q. 長野県内で導入された工事はどこですか？

A. 長野県伊那市の(都)環状北線 伊那市 山寺〜中央1工区で実施された、令和7年度 防災・安全交付金(街路)工事です。

Q. 取得データはどのように確認できますか？

A. 取得データはディスプレイやタブレットに表示され、4G回線でクラウドにアップロードされたあと、施工現場や工場などのネット環境から閲覧できます。

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