G大阪がACL２制覇！ ヒュメットの鮮烈弾で先制、C・ロナウドを封じてアル・ナスルに１−０勝利！ クラブ10個目のタイトル獲得
ガンバ大阪は現地５月16日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）決勝でアル・ナスル（サウジアラビア）と敵地キングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで対戦した。
クラブ10個目の主要タイトル獲得へ、運命の大一番に臨むG大阪。スターティングメンバーには、GK荒木琉偉、DF三浦弦太、岸本武流、中谷進之介、初瀬亮、MF鈴木徳真、山下諒也、美藤倫、FW食野亮太郎、イッサム・ジェバリ、デニス・ヒュメットが名を連ねた。
クラブ10個目のタイトル獲得を狙うG大阪は、クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネ、ジョアン・フェリックスらを擁する強敵に対し、立ち上がりから前線からの積極的なプレスで応戦。８分には食野亮太郎が鋭いシュートを放つなど、果敢にゴールへ迫る。
押し込まれる時間も続いたが、GK荒木の好セーブや中谷の身体を張った守備で失点を防ぐ。24分にはC・ロナウド、マネに連続で決定機を作られたものの、相手のシュートミスにも助けられた。
すると30分、ジェバリの縦パスに抜け出したヒュメットが、ボックス中央から右足で冷静に流し込み先制。G大阪が１−０とリードして前半を終えた。
後半に入ると守勢に回る時間が続く。マネが突破を仕掛ける場面では、三浦が粘り強く対応。チーム全体でもコンパクトな守備ブロックを形成し、アル・ナスルの強力攻撃陣に最後の局面で自由を与えなかった。
一方の攻撃では、ジェバリが前線で身体を張ってボールを収め、カウンターの起点となる。ただ、相手の堅い守備に苦しみ、ラストパスが合わず追加点には至らない。
終盤にかけてもアル・ナスルの猛攻を受けたが、最後まで集中を切らさずに対応。このまま前半の１点を最後まで守り切ったG大阪が１−０で勝利し、ACL２の頂点に立った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブ10個目の主要タイトル獲得へ、運命の大一番に臨むG大阪。スターティングメンバーには、GK荒木琉偉、DF三浦弦太、岸本武流、中谷進之介、初瀬亮、MF鈴木徳真、山下諒也、美藤倫、FW食野亮太郎、イッサム・ジェバリ、デニス・ヒュメットが名を連ねた。
押し込まれる時間も続いたが、GK荒木の好セーブや中谷の身体を張った守備で失点を防ぐ。24分にはC・ロナウド、マネに連続で決定機を作られたものの、相手のシュートミスにも助けられた。
すると30分、ジェバリの縦パスに抜け出したヒュメットが、ボックス中央から右足で冷静に流し込み先制。G大阪が１−０とリードして前半を終えた。
後半に入ると守勢に回る時間が続く。マネが突破を仕掛ける場面では、三浦が粘り強く対応。チーム全体でもコンパクトな守備ブロックを形成し、アル・ナスルの強力攻撃陣に最後の局面で自由を与えなかった。
一方の攻撃では、ジェバリが前線で身体を張ってボールを収め、カウンターの起点となる。ただ、相手の堅い守備に苦しみ、ラストパスが合わず追加点には至らない。
終盤にかけてもアル・ナスルの猛攻を受けたが、最後まで集中を切らさずに対応。このまま前半の１点を最後まで守り切ったG大阪が１−０で勝利し、ACL２の頂点に立った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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