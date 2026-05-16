家が心地いい人はここが違う。“疲れにくい部屋”をつくる３つの整え方
「片づけているはずなのに、なぜか落ち着かない」と感じることはありませんか。一方で、広くなくても、不思議と居心地のいい家もあります。その差は、高価な家具やセンスではなく、“視界と空気の整え方”。家が心地いい人は“疲れにくい空間をつくること”を意識しています。
“視界に入る情報”を増やしすぎない
家が心地いい人は、物を極端に減らしているわけではありません。ただ、“見えている情報”を増やしすぎないようにしています。
逆に、“視界に入る情報量”が多い状態になると、無意識に落ち着きにくくなるもの。まずは、“常に目に入る場所”を整えるだけでも、空気感は変わるでしょう。
“全部”を整えようとしない
心地いい家の人は、最初から完璧をめざしません。むしろ、“ここだけは整える”場所を決めています。
例えば、ダイニングテーブルだけは何も置かない。ソファ周りだけは整えておく。そんな小さな基準です。その場所があるだけで、部屋全体が散らかって見えにくくなります。
逆に、「全部きれいにしなきゃ」と思うほど、片づけ自体が負担になり、結果的に続きにくくなるもの。“整った場所を一ヶ所つくる”くらいが、無理なく続けやすいバランスです。
“光と素材”で空気感を整えている
部屋の居心地は、“光の質”でもかなり変わるもの。家が心地いい人は、照明や素材感をうまく使っています。
例えば、白い照明だけでなく暖色系の光を混ぜる。リネンやコットンなど、少しやわらかさを感じる素材を取り入れる。それだけでも、部屋の空気はかなり変わるはずです。さらに、小さなグリーンを置くだけでも、視界に自然な抜け感が生まれやすくなります。
逆に、強い光や硬い素材ばかりが続くと、無意識に緊張感が残りやすくなるものです。
情報を増やしすぎないこと、整える場所を決めること、光や素材で空気感をやわらかくすることの積み重ねによって、“帰ると落ち着く空間”が少しずつつくられていきます。全部を変えなくていいので、まずは“目に入る景色”を少し整えてみませんか？ ※画像は生成AIで作成しています
🌼片づけても片づけてもまた散らかる…。家の中が“整わない”本当の理由とは