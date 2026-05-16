前髪あり vs 前髪なし、大人世代に似合うのはどっち？2026春夏ヘアの正解
なぜか前髪がしっくりこないと感じていませんか？以前は「前髪あり＝若く見える」「前髪なし＝大人っぽい」といった印象の違いで選ばれることが多かったですが、2026年春夏は、“前髪あり・なし”そのものより、“顔まわりをどうつなげるか”が印象を左右する時代になっています。
特に大人世代は、前髪だけを整えすぎると、どこか古く見えたり、“頑張っている感”が出やすくなることも。今季は、透け感・流れ・顔まわりのつながりをどう作るかが、アカ抜けの鍵になります。
前髪ありは“透け感と流れ”が鍵
以前の大人向け前髪といえば、厚めの流し前髪や、きれいに巻き込んだスタイルが定番でした。ただ、2026年春夏は、その“整いすぎた前髪”が少し重たく見えやすくなっています。
今っぽく見せるなら、重要なのは“透け感”。前髪を均一に下ろすのではなく、少し隙間をつくりながら、顔まわりへ自然につながる流れを作ることがポイントです。さらに今季は、毛束をただ横へ流すのではなく、“前へ落ちる動き”を残すことが重要。頬に沿うような毛流れを作ることで、抜け感とやわらかさを演出しましょう。
前髪なしは“顔まわりの立体感”で差がつく
一方、前髪なしスタイルは、大人っぽく洗練された印象を作りやすい反面、重たく見えたり、顔まわりが間延びして見えることもあります。
2026年春夏は、“ただ分けるだけ”の前髪なしではなく、顔まわりに自然な流れを作ることが重要。特に、フェイスラインに沿って前へ落ちるレイヤーを入れることで、立体感と軽さが生まれます。また、表面だけをきれいに整えすぎると、どこか止まった印象に見えやすくなるため要注意。今季は、“整えすぎない自然さ”がトレンド。シャープに作りすぎず、空気を含むような動きを少し残すことで抜け感を演出しましょう。
前髪だけ変えてもアカ抜けない。“顔まわり設計”が今っぽさを決める
今季のヘアトレンドに共通しているのは、“前髪単体”で考えないこと。以前のように、前髪だけをきっちり作り込むのではなく、サイド・後頭部・毛先まで含めた“全体の流れ”で見せるスタイルが主流になっています。
特に大人世代は、前髪だけで若く見せようとすると、逆に不自然さが出やすいもの。前髪ありなら透け感と軽さ、前髪なしなら流れと立体感。その違いを理解した上で、“顔まわり全体でどう見せるか”を意識することが、今っぽさにつながります。また、後頭部の丸みや首まわりの抜け感など、前からだけでなく、横顔や後ろ姿まで自然につながることで、大人世代らしいこなれ感を演出しましょう。
前髪あり・なし、どちらが正解という時代ではなくなってきた2026年春夏。なんとなくしっくりこないと感じたときは、前髪の有無だけでなく、“前髪をどう顔まわりにつなげるか”を見直してみることがアカ抜けへの近道になります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインに関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼【40代・50代】今っぽさは“後頭部”で変わる。2026春夏・大人ヘアの正解３選