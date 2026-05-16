おしゃれのつもりが“おば見え”。2026春夏、大人世代が見直したい「今っぽメイク」３つのポイント
服やヘアを整えているのに、なぜか全体が古く見えてしまう時に見直したいのがメイクです。2026年春夏は、“盛る”より“整える”がキーワード。しっかり作り込むよりも、素肌感や血色感を自然に引き出した“抜け感のあるメイク”へとトレンドが変化しています。
一方で、以前の感覚のままメイクを続けていると、どこか重たく、頑張りすぎた印象に見えてしまうことも。今っぽさの鍵は、“メイクしている感”を強く出しすぎないことにあります。
“塗りすぎベース”が重たく見える原因に
毛穴や色ムラを隠そうとして、ファンデーションを重ねすぎていませんか？カバー力を重視しすぎると、肌のツヤや透明感が失われ、顔全体が平坦に見えやすくなります。特に大人世代は、厚みのあるベースによって“疲れ感”や“重たさ”が強調されてしまうことも。
▲厚塗りで整えすぎると、肌の“抜け感”が消えてしまう
今のトレンドは、“隠す”より“透かす”発想。必要な部分だけを整え、素肌感を少し残すことで、軽やかな抜け感が生まれます。ツヤもギラつかせるのではなく、自然に光を含んだ“セミツヤ”くらいが今のバランスです。
“血色を足しすぎる”とメイク感が強くなる
顔色を明るく見せようとして、チークやリップをしっかり入れすぎると、メイク全体がどこか古い印象に見えてしまうでしょう。特に、発色を均一に乗せすぎると、“ちゃんとメイクしている感”が前面に出やすくなります。
▲血色を足しすぎると、“メイク感”が強く見えやすい
2026年春夏は“にじむような血色感”が主流。チークは広げすぎず、リップも輪郭を取りすぎないことで、肌の内側から自然に色づいているような柔らかさが生まれます。
“影で削る立体感”が今っぽさを遠ざける
以前は、シェーディングでしっかり陰影をつけるメイクが定番でした。しかし今は、そのコントラストの強さが、どこか古く見える原因になることがあります。
▲影を入れすぎると、輪郭のコントラストを強く見せてしまうことに
2026年春夏は、“光で立体感を作る”のが主流。影で削るのではなく、頬骨や目元に自然な光を集めることで、柔らかく洗練された印象に仕上がります。ハイライトも、“塗っている感”を出すのではなく、肌そのものが自然に光っているような質感が理想。作り込みすぎない立体感がポイントです。
2026年春夏の大人メイクは“頑張って見せない洗練感”がキーワード。ベース、血色感、光の立体感。この３つを少し見直すだけでも、自然と今っぽい印象につながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事は2026年春夏の一般的なメイクトレンドや美容知見を参考に編集部にて構成しています
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