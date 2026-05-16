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「働けど生活が楽にならない」助け合いより潰し合いが横行する職場の過酷な現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「【過酷…】仕事を辞めたい人が増えている意外な理由6選／どうして助け合いより潰し合いなの？」を公開した。動画では、現代社会において「仕事を辞めたい」と感じる人が増加している背景について、精神面だけでなく環境や時代的な構造問題の観点から深く切り込んでいる。



動画内でRyota氏は、仕事を辞めたい人が増加している理由について6つのポイントを提示した。一つ目に「人手不足で仕事量が増えすぎ」ている点を指摘。テクノロジーの進化で仕事が効率化した分、本来なら休めるはずが、空いた時間により多くの業務を詰め込まれ、「仕事が凝縮されるようになった」と語った。その結果、休憩すら満足に取れない脳疲労状態に陥る人が続出しているという。



続いて、「任せられる仕事分野が広すぎる」問題や、「助け合いより潰し合い」が横行する職場環境についても言及した。SNSの普及により他者との比較が容易になったことで、自身の価値が脅かされる不安から「身近な人を排除して上にいこう」とする防衛的心理が働いていると分析。これが定着率を下げ、さらなる人手不足を招く悪循環を生んでいると警鐘を鳴らした。さらに、「働けど生活が楽にならない」という金銭的な問題に加えて、組織が個人の責任を追及して「人を守らない」風潮が、働く人々の心理的安全性を著しく奪い、個人への攻撃を増加させていると指摘した。



最後にRyota氏は、こうした過酷な環境から身を守るために「私生活を守るような働き方や考え方にしましょう」と提言した。仕事はあくまで人生を豊かにする活動の一部であり、まずは自分の暮らしや家族を最優先に守るべきだと主張。その上で、自分自身を守るために仕事選びを慎重に行う重要性を訴え、価値観の転換を強く呼びかけて動画を締めくくった。