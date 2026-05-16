この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTuberのサイ氏が、YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」にて「【スターウォーズ初心者用】映画「マンダロリアン・アンド・グローグー」に向けてこれまでのあらすじ・キャラ・重要ポイント解説※ネタバレあり」と題した動画を公開した。5月22日に公開される約7年ぶりの「スター・ウォーズ」新作映画に向けて、事前知識となるドラマシリーズの重要な流れや登場キャラクターを初心者にも分かりやすく解説している。

動画の冒頭でサイ氏は、本作の監督をジョン・ファヴローが務めると紹介。監督自身は「ドラマシリーズ未視聴でも楽しめる構成にしている」と語っているものの、サイ氏は「事前にドラマを見ていて損はない」と明言し、本編を見る前に予習すべき4つのドラマ作品を挙げた。

解説は「マンダロリアン」シーズン1からスタート。帝国軍崩壊から5年後を舞台に、孤高の賞金稼ぎであるディン・ジャリンが強大なフォースを秘めたグローグーと出会い、帝国軍の残党から逃れる旅を描く。ディン・ジャリンは「生きている者には素顔を見せない」という教義を持つが、幾多の困難を乗り越える中で、次第にグローグーとの間に親子のような関係を築いていく。

続いてシーズン2では、ジェダイを探す過程でボ＝カターン・クライズやアソーカ・タノといった重要人物が登場し、最終的にルーク・スカイウォーカーへとグローグーを託すまでが振り返られた。さらに「ボバ・フェット/The Book of Boba Fett」と「マンダロリアン」シーズン3の解説では、二人の再会から、教義を破ったディン・ジャリンの贖罪、そしてマンダロリアンたちの故郷奪還へと至る壮大なストーリーラインが整理されている。

動画の終盤では、映画の予告編に登場したキャラクターとして、ゼブ、エンボ、ロッタ・ザ・ハットを取り上げた。アニメーションシリーズで活躍してきた彼らの実写化に注目が集まる。本動画は、初心者でもシリーズの核となる世界観を把握でき、来たる新作映画への期待がより一層高まる内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:21

予習必須！ドラマ「マンダロリアン」シーズン1のあらすじと出会い
04:18

シーズン2解説 ボ＝カターンやアソーカなど重要人物との接触
06:09

グローグーとの再会と故郷奪還を描くシーズン3までの流れ
07:25

映画「マンダロリアン・アンド・グローグー」の予告に登場した重要キャラ

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